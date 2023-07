Ei sunt politicienii europeni care şi-au distrus cariera furând din magazine sau participând la orgii 

Astfel, liderul partidului de extremă stânga din Norvegia, deputatul Bjornar Moxnes, a fost nevoit să demisioneze de la conducerea formațiunii după ce a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin furând o pereche de ochelari Hugo Boss.

Deputatul era într-un magazin de pe aeroportul din Oslo. După ce a probat ochelarii și i-a pus în coș, i-a ascuns repede în buzunar, înainte de a ajunge la casă.

Norway: Reds socialist party leader & Kremlin asset Bjørnar Moxnes stole Hugo Boss sunglasses at an airport store. He resigned as party leader but is trying to remain in the parliament. Moxnes is adamantly against military support for Ukraine and the European Union. pic.twitter.com/5ws4FTQTFM