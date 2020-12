Acesta este eurodeputatul prins de poliţie la orgia sexuală cu droguri din Bruxelles. Decizie radicală după ce a fost identificat

Szajer, 59 de ani (foto, dreapta), este participanul la petrecerea exclusiv masculină care s-a rănit uşor în timpul tentativei de "evadare" din apartament, conform relatărilor presei internaţionale.

El și-a anunțat, recent, demisia din Parlamentul European și retragerea din viața politică şi a recunoscut, marţi, că a fost unul dintre participanții la orgia sexuală organizată în centrul Bruxellesului.

Szajer a infirmat, pe de altă parte, că ar fi consumat droguri.

"Nu am consumat droguri, am propus poliției să mi se facă imediat un test, dar nu a fost cazul. Poliția a spus că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum. Am dat poliției o declarație legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancțiunile", a afirmat politicianul.

Demisia sa devine efectivă în 31 decembrie 2020.

Jozsef Szajer a fost unul dintre autorii controversatei Constituții ungare din 2010, criticată, între altele, pentru că ar creşte gradul de ostilitate la adresa comunităţii LGBT.

Poliția a fost nevoită să intervină, vineri, pentru a întrerupe o orgie sexuală la care participau 25 de bărbați, pe motiv că numărul maxim de persoane ce pot participa la evenimente private în pandemie este de 4, a transmis scrie lessentiel.lu.

Printre participanții la eveniment s-a aflat și un europarlamentar, a cărui identitate și naționalitate nu au fost făcute publice iniţial.

Acesta ar fi încercat să fugă pe acoperiș, însă s-a accidentat și astfel a fost prins de oamenii legii. Când a fost interpelat de polițiști, europarlamentarul a invocat imunitatea diplomatică.