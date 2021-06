Programul Tomata a fost doar o promisiune. Ţăranii nu au primit nimic

Deşi li s-au promis fonduri pentru cultivarea legumelor, acestea vor veni doar pentru cele vândute după data de 1 noiembrie.

O lovitură uriaşă pentru cei care şi-au pregătit serele pentru a putea duce în pieţe recolte de primăvară.

O tehnică moştenită de la părinţi, pe care o familie de agricultori din Vărăşti o aplică şi astăzi. Decenii de muncă pe pământul familiei s-ar putea însă termina aici. Oamenii abia reuşesc să îşi câştige pâinea iar subvenţiile promise de stat nu mai vin.

Micii agricultori, păcăliţi de stat la nesfârşit

Şi-au promis că atunci când copiii vor ajunge la casa lor, se vor apuca de altceva. Este drama tuturor micilor agricultori din România care, păcăliţi de stat la nesfârşit, într-o concurenţă imposibilă cu supermarketurile, nu mai reuşesc să se susţină financar.

"Domnul ministru ne-a păcălit într-un fel, acum un an când a zis că întrerupe programul Tomata şi o să dea bani pentru spatii acoperite: roşii castraveţi, vinete şi ardei. Noi am mers pe cuvantul dânsului că am primit aceşti bani de subvenţie si am investit în căldură. Am scos tomatele din timp din solar, le am incalzit fiecare cum am putut, am investit şi acum auzim că nu ne dă acum, ci undeva în toamnă, în luna noiembrie", a spus Sorin Cristea, agricultor.

Neprimind subvenţii, agricultorii nu vor putea lăsa la preţ, la tarabe

"Şi acum un an când am primit subvenţia de 2.100 de euro îmi permiteam să las mai jos preţul la taraba ca sa pot să îmi vând producţia", adaugă agricultorul.

Ana Maria Roman a mers în comuna Vărăşti din judeţul Girurgiu, unde a stat de vorbă cu localnicii.

Roşie de import sau roşie autohtonă. Cred că fiecare român cunoaște răspunsul corect. Problema este însă că atunci când merge la hypermarket, românului nu i se dă de ales.

Reporter Antena 3: Cum era pe vremea dumneavoastră când eraţi tânără? De ce nu se mai vând roșiile?

"Era mai bine ca acum. Se vindea mai bine, era mai bine. Acum în sărăcia asta. Nu se mai vând pentru că sunt atâtea supermarketuri. Mai bine se duc acolo", spune o localnică.

După ce a eliminat Programul Tomata, Adrian Oros a promis subvenții de cate 2.000 de euro pentru cultivarea roșiilor, ardeilor, castraveților și a verzei în sere și solarii. Doar că programul nu are norme de aplicare şi va putea fi accesat doar pentru cei care vând după 1 noiembrie.

Petre Daea: "Guvernul actual nu mai subvenționează Programul Tomata"

Petre Daea, fost ministru al Agrculturii, a intervenit miecuri, în cadrul ediției News Hour with CNN de la Antena 3, unde a vorbit despre ce înseamnă pentru producători să primeasca subvenții pentru marfa vândută abia dupa 1 noiembrie.

"În primul rând, o mare suferință în agricultură. Timpul nu așteaptă, lucrările trebuie să se facă la timp, iar oamenii au nevoie de sprijin atunci când aceste cheltuieli. De asemenea, au nevoie de piață de desfacere. Iată că un program excepțional pentru țară care a ancorat prin încrederea dată și prin hărnicia oamenilor, a ancorat peste 20.000 de cultivatori. Astăzi țara poate fi văzută de oricine, că sunt multe suprafețe acoperite cu folie datorită investițiilor pe care le-au făcut oamenii și dintre acești 20.000 de cultivatori, peste 11.000 sunt tineri, peste 1.000 au renunțat la pribegie și au venit acasă. Acum, încrederea în acest program se întrerupe din cauza faptului că Guvernul actual nu mai subvenționează Programul Tomata. Au denaturat procedura și le-au spus că le dau banii pentru mai multe legume, dar această incosevență în acțiune și această atitudine de a întrerupe programele în agricultură, iată că are urmări. Producătorii nu au unde să vândă, consumatorii nu au de unde să cumpere", a spus Petre Daea.

