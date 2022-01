Pui de căprioară, salvat din râul Bistrița de trei tinere handbaliste

Timea Motogna Andreea Nicol şi Iulia Timiș. Trei sportive. Trei tinere curajoase.

Au zărit animalul în apa foarte rece şi, după ce au sunat la 112, nu au mai stat pe gânduri - au intrat în apă şi au salvat căprioara, aducând-o teafără la mal.

"Noi ne uitam pe geam şi am văzut dintr-o dată că fugeau nişte animale, dar nu ne-am dat seama ce animale. Ne-am uitat mai atente şi am văzut că patru câini mari au fugit după ea în apă şi au tras-o la mal. Noi am fugit repede, am coborât la ea ca să o salvăm, am aruncat cu pietre după câini", spune Timea.

S-au mobilizat şi au protejat puiul până au venit ajutoare.

"I-am pus nişte prosoape la gât şi am învelit-o cu o plapumă ca să nu îi fie frig, pentru că a fost în apă. Prosoapele le-am pus ca să acopere rana, să nu îi mai curgă sânge'', adaugă sportiva.

Echipajul SMURD sosit la faţa locului a verificat starea de sănătate a fetelor, ţinând cont de faptul că temperatura apei este foarte scăzută.

Din fericire, nu s-a impus transportul acestora la spital. Căprioara se află acum în grija unui medic veterinar care spune că sunt şanse mari ca animalul să îşi revină în totalitate.