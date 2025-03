Imagini cu Horațiu Potra în Dubai. S-ar fi întâlnit cu o rusoaică, iar ea i-ar fi lăsat pe masă un teanc cu bani

Imagini cu Horațiu Potra în Dubai. FOTO Captură video sursa secundatv.ro

Au apărut imagini cu Horațiu Potra din Dubai acolo unde s-ar fi întâlnit cu o rusoaică. Întâlnirea ar fi avut loc pe 8 ianuarie. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la secundatv.ro.

Discuțiile ar fi avut loc într-un hotel de lux din Dubai, iar o geantă a fost lăsată pe masă, la fel și un teanc de bani.

Imaginile surprinse mai arată detaliile unei tranzacții financiare, care ar fi fost urmată de semnarea unui contract între cei doi.

După această întâlnire, Parchetul General și Poliția Română au făcut, în 26 februarie, 47 de percheziții în urma cărora au fost descoperite 3 milioane de euro cash, 27 de kilograme de aur şi un arsenal întreg în casa şefului mercenarilor.

Mercenarul Horaţiu Potra, urmărit internaţional se află în Dubai. A ales acest emirat pentru că nu are tratat de extrădare cu România, aşa că procedurile aducerii lui în ţară vor fi foarte dificile. Arestarea i-a fost adusă lui Potra chiar de oamenii lui, care la audieri s-au contrazis în declaraţii. Conversaţiile dintre mercenari dau semne clare că se plănuia o lovitură de stat.

În cazul unui cetățean român care fuge în Dubai având un mandat de arestare, autoritățile române au câteva opțiuni pentru a încerca să îl aducă înapoi, dar procesul poate fi complicat de faptul că nu există un tratat bilateral de extrădare. În absența acestui document, România poate face o cerere de extrădare bazată pe principiul reciprocității. Sau autoritățile române pot emite o notificare roșie Interpol pentru a facilita localizarea și arestarea provizorie a lui Horaţiu Potra. În plus, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe pot iniția discuții diplomatice pentru a facilita returnarea şefului mercenarilor.

Dacă autorităţile din Dubai decid că vor analiza cererea de extrădare, cazul este prezentat în fața instanțelor de judecată. Decizia finală este luată de Ministerul Justiției, care ia în calcul mai mulţi factori. În primul rând, fapta trebuie să fie considerată infracțiune în ambele țări. Apoi, pedeapsa pentru fapta comisă trebuie să fie mai mare de 1 an de închisoare. Dar, dacă e vorba de infracțiunile politice sau militare, cererea este de obicei refuzată.

Ministrul Justiției a spus, luni, la Antena 3 CNN că nu poate confirma informația potrivit căreia Horațiu Potra s-ar afla în Dubai. Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției nu știe unde se află mercenarul lui Călin Georgescu și fiul său, amândoi urmăriți penal, în acest moment. Horațiu Potra a fost reținut 24 de ore, apoi eliberat de o instanță din Prahova. Acum pe numele său a fost emis un mandat de arestare în lipsă.

„Ministerul Justiției nu are cunoștință cu privire la locul unde se află efectiv Horațiu Potra în momentul de față. Am observat și eu și am fost întrebat cu privire la informațiile din spațiul public că s-ar afla în Dubai. Nu pot să vă confirm”, a spus ministrul Justiției la Antena 3 CNN.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: Au existat situații în care persoane solicitate de România în trecut au fost predate prin mecanismul judiciar de extrădre, existând o funcționalitate a extrădării care se bazează pe principiul reciprocității. Cu alte cuvinte, jurisdicțiile își recunosc reciprocitatea și solicită ca persoane urmărite să fie predate.

Știm deja, din experienţe precedente, cât de greu este ca un român să fie extrădat din Dubai. Un exemplu notabil este cel al omului de afaceri Florian Walter. Acesta s-a refugiat în Emiratele Arabe Unite în 2015, iar cinci ani mai târziu a obținut rezidență permanentă acolo. Abia în iulie 2021, s-a predat autorităților din Dubai, solicitând extrădarea în România. La fel a fost cazul lui Alin Simota, fost patron al echipei Jiul Petroșani și fost consilier județean PNL. El a fugit în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2016 pentru a se sustrage executării unei pedepse cu închisoarea. El a fost dat în urmărire internațională și în consemn la frontieră. Alin Simota s-a întors voluntar în România în iulie 2017, după aproape un an și jumătate de când fusese dat în urmărire internațional.