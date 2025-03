Ministrul Justiției nu știe unde se află acum Horațiu Potra: Nu pot confirma că e în Dubai

Horaţiu Potra, fiul său şi încă o rudă au fost daţi în urmărire. FOTO Poliția Română

Ministrul Justiției a spus, luni, la Antena 3 CNN că nu poate confirma informația potrivit căreia Horațiu Potra s-ar afla în Dubai. Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției nu știe unde se află mercenarul lui Călin Georgescu și fiul său, amândoi urmăriți penal, în acest moment. Horațiu Potra a fost reținut 24 de ore, apoi eliberat de o instanță din Prahova. Acum pe numele său a fost emis un mandat de arestare în lipsă.

„Ministerul Justiției nu are cunoștință cu privire la locul unde se află efectiv Horațiu Potra în momentul de față. Am observat și eu și am fost întrebat cu privire la informațiile din spațiul public că s-ar afla în Dubai. Nu pot să vă confirm”, a spus ministrul Justiției la Antena 3 CNN.

Întrebat cât ar dura procedura de extrădare, dacă autoritățile ar avea confirmarea că Horațiu Potra se află în Dubai, ministrul Justiției a spus că până acum România a colaborat eficient cu Emiratele Arabe Unite.

„În relația cu Emiratele Arabe Unite, România a avut deja cooperare judiciară care a fost eficientă. Au fost persoane care au fost predate autorităților române de către Emiratele Arabe Unite. (...)Există resursa juridică necesară pentru a obține extrădarea persoanelor respective. Nu pot estima asupra timpulului, dar din mecanismul de cooperare de până acum cu Emiratele Arabe Unite avem elemente care să confirme că e funcțional, așa încât mai devreme sau mai târziu o persoane care se sustrage va fi adusă în țară”, a spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că nu poate le cere autorităților din Dubai să confirme dacă Horațiu Potra e acolo sau nu.

„Eu personal și ministerul Justiției nu putem face verificări ale unor informații care apar în spațiul public, putem face asta doar să acționam instituțional când apare o informare oficială”, a spus Radu Marinescu.

Referitor la ancheta de la DIICOT în ce-l privește pe Horațiu Potra, ministrul Justiției a spus că doar procurorii de acolo pot decide când au suficiente elemente ca să treacă la pașii judiciari următori.

„Preocuparea mea este ca aceste anchete să nu aibă niciun fel de conotație politică sau electorală, ci pur judiciară. Nu fac aprecieri cu privire la stadiul evoluției acestei cauze la diferite unități de parchet, când autoritățile au apreciat că au elemente suficiente s-a trecut la fazele următoare. (...) În ce privește ancheta de la DIICOT, când autoritatea va aprecia că are suficiente elemente pentru a trece la etapele următoare va face acest lucru. (...)Trebuie să dăm măsura unei justiții efective, corecte și obiective”, a spus Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis arestarea în lipsă a lui Horaţiu Potra, a fiului său Dorian şi a încă unei rude, Alexandru Cosmin Potra, în dosarul în care, miercuri, au avut loc percheziţii la apropiaţi ai lui Călin Georgescu.

Polițiștii și procurorii au găsit la proprietățile mercenarului peste 3,2 milioane de euro cash, peste 25 de kilograme de aur și un adevărat arsenal. De altfel, Potra a și recunoscut, miercuri seara, că deținea toate aceste arme în mod ilegal.

Citește și: În ce condiții poate fi adus Horațiu Potra din Dubai. Ministrul de Interne face precizări despre extrădarea mercenarului

Arsenalul de război al lui Horațiu Potra a fost găsit cu camere de termoviziune. Mercenarul le ascusese în podea și în pereți falși

„Mers peste ei și dat foc”. Potra și 20 de mercenari de elită, pregătiți tactic să creeze haos. Planul, pus la cale de Călin Georgescu