"Nu știam că mi-a luat acoperișul. Doamne, ce să fac acum?" Ravagii în țară din cauza furtunilor. Anunțul meteorologilor pentru următoarele zile

Furtunile au făcut ravagii în mai multe zone ale ţării, provocând pagube însemnate în special în agricultură.

În Galaţi, situația a fost critică. 20 de localități au rămas fără energie electrică după furtunile devastatoare. Vântul a pus la pământ zeci de copaci și stâlpi de electricitate.

Gospodăriile au fost pur și simplu devastate de furtunile de Cod Roşu. Celebrele ferme din comuna Marca au suferit pagube însemnate.

Şi județul Bacău a fost lovit de o vijelie puternică, cu rafale de peste 90km/oră. Vântul a zburat acoperișurile locuințelor și a smuls arborii din rădăcini.

"Deodată a început furtuna. Nu ştiam că mi-a luat acoperişul, doar am crezut că e aşa şi venise mama şi m-a anunţat şi m-am speriat. Am zis: Doamne, ce să fac acum? Am sunat la politie, am sunat la ambulanță, la pompieri şi nimeni nu a venit. Curentul s-a oprit", a spus o localnică.

Meteorologii spun că furtunile se vor restrânge în intensite în zilele următoare, iar vremea se va încălzi din nou.

"Pe parcursul acestei săptămâni, până spre sfârșitul acesteia, o să avem valori termice în jurul celor normale pentru această dată. În zilele care vor urma, până la sfârșitul săptămânii, doar pe arii restrânse, mai ales miercuri joi, vor mai fi pe la munte, la deal, ploi de scurtă durată, ploi de vară.

Abia la sfârșitul săptămânii, duminică, vom avea în majoritatea zonelor de câmpie și de podiș, temperaturi ușor peste 30 de grade, iar în sudul ţării valorile pot ajunge şi la 34 de grade", a spus Meda Andrei, meteorolog al Agenției Naționale de Meteorologie.