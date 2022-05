Ar putea România să se confrunte cu o criză a uleiului de floarea soarelui? Răspunsul ministrului Agriculturii | Germania și Marea Britanie au început raționalizarea

În Germania, o sticlă de ulei a ajuns la preţul de 6 euro pentru că este foarte greu de găsit, astfel că supermarketurile limitează numărul de sticle de ulei care pot fi cumpărate.

Cu o astfel de criză se confruntă şi Marea Britanie. La Tescos, un important lanț britanic, clienții pot cumpăra până la trei sticle de ulei „pentru ca fiecare să poată obține ceea ce are nevoie”, notează TheNew York Times.

Criza alimentară este atât de gravă încât agențiile britanice pentru standarde alimentare au transmis luna trecută că producătorii înlocuiesc uleiul de gătit cu ulei de rapiță atât de „urgent” încât unii nu au reușit să schimbe etichetele produselor, mai transmite sursa citată anterior.

Și alte țări, precum Spania, Grecia, Turcia și Belgia, raționalizează consumul de ulei de floarea soarelui.

Ministrul român al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține că țara noastră produce mai multe semințe de floarea soarelui decât necesarul de consum.

„Nu cred că va fi cazul. România produce mult mai multe semințe de floarea soarelui decât are nevoie ca necesar de consum de ulei rafinat. Dacă luăm un an agricol bun ca 2021, am produs mai multe semințe decât necesarul nostru de consum pe ulei rafinat și asta ne arată că suntem departe de o potențială criză.

România are oportunitatea de a procesa cât mai mult semințele astfel încât să fie transformate în ulei brut sau rafinat și să poată fi exportate în noi piețe care s-au eliberat după ce Ucraina nu a mai putut exporta ulei brut.”, a declarat Arian Chesnoiu la News Hour with CNN.