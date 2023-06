România construieşte un depozit uriaş pentru gazele din Marea Neagră | Interviu exclusiv cu directorii Romgaz şi OMV Petrom

Petrom şi Romgaz au anunţat oficial decizia de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Iată primul interviu oferit de directorii Romgaz şi OMV Petrom, realizat în exclusivitate de jurnalistul Radu Tudor.

Sursa foto: Gettyimages | Anton Petrus

Răzvan Popescu, director general Romgaz, dă asigurări că România va avea suficiente capacităţi de depozitare pentru gazele din Marea Neagră.

"Prin filiala noastră DEPOGAZ Ploieşti, care este deţinută 100% de către Romgaz, chiar în acest moment cei de la DEPOGAZ au primit un grant de 38 de milioane de euro în proiectul de extindere a capacităţilor de stocare de la Bilciureşti, acestea vor fi extinse cu peste 100 de milioane de metri cubi şi va fi crescută capacitatea de extracţie şi de injecţie în acest depozit.

Romgaz, prin filialele sale, are planuri şi o să crească capacitatea de depozitare în România ca aceasta să fie pregătită în momentul în care va produce din Neptun Deep", a declarat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, pentru Antena 3 CNN.

Citeşte şi: Directorul OMV Petrom, despre Neptun Deep: "Deschidem un capitol esențial pentru sectorul energetic"

Christina Verchere, CEO-ul Petrom, a vorbit în interviul acordat jurnalistului Radu Tudor despre valoarea taxelor plătite anul trecut de OMV Petrom către bugetul României.

"În 2022 am plătit 20 de miliarde de lei către statul român sub diverse forme de taxe şi dividende.

Anul trecut a fost unul fără precedent, atât pentru noi, dar pentru amândoi. Am avut un venit de 10 miliarde, am plătit 20 de miliarde de lei sub formă de taxe către stat. Din asta, de fapt, am spus că va fi pentru 2023, vom spori capitalul investit cu 70% faţă de 2022.

Evident, în asta intră şi proiectul Neptun pe care dorim să îl dezvoltăm mai departe.

Iar dacă facem o proiecţie pentru viitor, analizele pe care le-am făcut ne arată că statul român ar putea primi 20 de miliarde de euro pe durata proiectului din taxe directe şi indirecte şi din dividende", a declarat Christina Verchere.

Vezi și: Virgil Popescu, anunț de ultimă oră despre Neptun Deep: "Decizia este una istorică"