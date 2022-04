Românii plâng în fața tarabelor de la piață cu produse tot mai scumpe. ”Renunț la medicamente ca să mănânc”

Reporterii Antena 3 au surprins momente dramatice, cu oameni în vârstă descumpăniţi în faţa preţurilor stabilite de speculanţi.

”Sunt scumpe mama pentru mine, la o mie de lei... sunt scumpe rău. Îi ziceam fetei: nu aveți salată mai ieftină? Zice: n-am mama că nu e nici a mea. Asta e... am dat 5 lei să mănânc și eu ce să fac?

Cum vă descurcați?

Greu, foarte greu... renunț la medicamente că să pot să îmi plătesc datoriile, sunt singurica, nu am pe nimeni” ne-a spus o doamnă, cu ochii în lacrimi.

Iar ca doamna sunt mulţi pensionari şi bătrâni de la noi din ţară. Trăiesc la limită şi calculează fiecare ban pe care-l cheltuie zilnic.

”Prețurile sunt foarte scumpe, nu ne descurcăm așa bine, dar ce să facem, ne descurcăm cu ce avem. Pensia 1.000 de lei după 42 de ani de muncă, nu se poate” a mai spus o femeie, la piață.

Dacă ar fi să facem un calcul, jumătate din valoarea unui voucher s-ar putea duce pe un kilogram de roşii. Tomatele au ajuns la preţul de 50 de lei în pieţele din Capitală. Sumă uriaşă pe care puţini şi-o pot permite.

Românii care deja renunţaseră la carne din cauza scumpirilor spun că sunt nevoiţi să renunţe acum şi la unele legume.

”La roșii am văzut între 25 si 55 de lei, nu mă apropii de ele, le aștept pe cele de la vară. Mă uitam la căpsuni că nepotul meu mănâncă și câte 2 cutii o dată, dar 30 de lei o dată este cam mult!” a mai adăugat o femeie.

Şi cartofii noi au preturi de neimaginat, 20 de lei pentru un kilogram. Cât despre masa de Paşte, totul este mai scump şi mulţi spun că va fi mai săracă decât în alţi ani.

”Am văzut acum că mielul s-a făcut 61lei kg și am zis că... treaba lui de miel să îl mănânce cine are banii, eu nu am banii. Le drămuiesc ca să pot să rezist până la pensia viitoare și renunt la niște plăceri” explică o doamnă.

Potrivit Institutul Naţional de Statistică , rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,15% în luna martie 2022, cu aproape 2 procente mai mult decatâ luna precedentă. Şi produsele alimentare s-au scumpit cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate INS.