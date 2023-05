Ron DeSantis intră direct de pe Twitter în cursă împotriva lui Donald Trump | "Mi-aş dori pe cineva normal în funcţia de preşedine", spune Elon Musk

Guvernatorul republican al statului California, Ron DeSantis, intră oficial în cursa prezidențială internă împotriva fostului președinte Donald Trump.

Sursa foto: hepta

Câștigătorul cursei interne va primi nominalizarea Partidului Republican pentru a intra în competiție cu actualul președinte democrat, care vrea un al doilea mandat, Joe Biden.

DeSantis își oficializează intrarea în cursă pe Twitter, în această noapte, într-un interviu pe care i-l va acorda chiar proprietarului platformei, Elon Musk.

Iar Musk și-a exprimat deja opțiunea pentru "cineva normal" în funcția de președinte al SUA.

Citește și: Planul lui Volodimir Zelenski în cazul în care Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale în SUA

Expresia poate fi o aluzie la scandalurile care l-au însoțit pe Trump pe parcursul mandatului prezidențial, dar și ulterior, culminând cu asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Poate fi, de asemenea, o atenționare la faptul că protagoniștii proiecțiilor electorale, Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, și Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, sunt oameni trecuți de anii tinereții, în vreme ce Ron DeSantis este un politician relativ tânăr, de 44 de ani.

"Îl intervievăm pe Ron DeSantis şi are un anunț mare de făcut. Va fi pentru prima oară când așa ceva se întâmplă pe o rețea socială. Vor fi răspunsuri și întrebări în timp real, nu va fi ceva regizat. Am spus public că preferința mea - și cred că e dorința celor mai mulți americani - este să avem pe cineva normal în funcția de președinte. Cred că toți am fi foarte fericiți cu asta", a declarat Musk înainte de interviu.

Apariția unui contracandidat republican puternic pentru Trump nu a fost primită cu ovații în tabăra fostului președinte.

Republicanii MAGA îl atacă deja pe DeSantis iar Trump îl acuză de lipsă de loialitate pe viitorul său contracandidat

"Aceasta este una dintre cele mai neinspirate lansări de campanie din istoria modernă. Singurul lucru mai puțin identificabil cu poporul decât lansarea unei campanii pe Twitter este petrecerea de după a lui DeSantis, în stațiunea de elită Four Seasons din Miami", a declarat Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a "Make America Great Again (MAGA) Inc", o structură menită să-i finanțeze campania lui Donald Trump.

Trump însuși a lansat mai multe atacuri la adresa lui DeSantis, pe care l-a susținut în cariera politică și pe care îl acuză, în prezent, de lipsă de loialitate.

"Nu are personalitate. Și nu cred că are prea multă abilitate politică. Ron nu ar fi fost guvernator dacă nu eram eu. Când aud despre candidatura sa, mă gândesc că este foarte lipsit de loialitate", a spus fostul președinte.

Deocamdată, înaintea de intrarea oficială în cursă a lui DeSantis, sondajele în rândurile Partidului Republican din SUA indică un procentaj de 53,5% susținere pentru fostul președinte și de 20,8% pentru guvernatorul Californiei.

Foto: Ron DeSantis, la tribună (stânga) și Donald Trump, la golf (dreapta)