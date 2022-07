Satele româneşti, salvate de străini. Povestea tânărului din Germania, care a lăsat traiul din afara ţării pentru a dezvolta România

La 70 km distanță de Sibiu, ascuns între dealuri împădurite și livezi, se ascunde un sat ca niciun altul. De fapt, Copsa Mare e mai mult decât un sat.

E o poveste de care s-au îndrăgostit pe loc mai toți străinii care au ajuns în zonă. Julius Fabini este unul dintre ei.

Ce l-a făcut pe tânăr să vină din Germania în România

S-a născut și a crescut în Germania, iar în urmă cu aproape patru ani s-a decis să nu mai plece din România.

"Am venit aici, în România, pentru că am văzut potențialul pe care îl are mediul rural, că aici sunt tradiții. În fiecare curte e ceva de descoperit. Oamenii sunt foarte, foarte drăguți", spune tânărul.

Julius Fabini îi ajută pe locuitorii din Copşa Mare, Biertan şi alte 9 sate

Fără să stea prea mult pe gânduri, Julius a format imediat o mică echipă pentru a-i ajuta pe locuitorii din Copșa Mare, Biertan și alte 9 sate din apropiere să-și promoveze pe internet locurile, dar și produsele pe care aceștia le fac în propriile gospodării.



"Aici se mai poate realiza ceva ce în vest nu mai este posibil. În Germania s-a pierdut mult din biodiversitate, din obiceiuri, din tradiții, din toate", povestește Julius.

Mulți săteni, încurajați și de Julius și echipa lui, au început deja să le ofere turiștilor o vacanță "altfel" în satele din Transilvania: cazare, activități și mese copioase, preparate numai din ingrediente locale. Iar turiștii n-au întârziat să apară. Cei mai mulți sunt străini.

Cum sunt primiţi turiştii care vin să viziteze satele din Transilvania

Simona Seciu a venit în Copșa Mare în urmă cu câțiva ani. Ne spune că n-ar mai pleca niciodată de aici. Sătenii au primit-o cu braţele deschise, iar pentru mulți dintre ei a început să facă pâine pe vatră, așa cum făceau pe vremuri oamenii satului.

"De fiecare dată când fac pâine, fac și mai mici, mai vin mamele cu copilași și sunt așa de bucuroși", spune femeia.

Simona se pregătește pentru noi oaspeți. Vin tocmai din Hamburg. O lăsăm în urmă și mergem mai departe.

Pe aceeași, la câteva case distanță îl întâlnim pe preotul satului. Ne spune deschis și fără ocolișuri cum stă treaba cu turiștii.

"În Copșa Mare vin turiști cu foarte mulți bani. Chiar râdeam cu cineva care are case aici că pe ei îi interesează să arate totul cât mai medieval și pe noi ne interesează să trăim cât mai bine", spune Ion Cristian Bică, preot Copșa Mare. Este și motivul pentru care și-a deschis mici afaceri.

Sebastian, unul dintre puținii tineri rămași în Copşa Mare

Cei de vârsta lui au plecat de mult în Occident pentru un trai mai bun. El a rămas și nu regretă. Are grijă ca fiecare turist care ajunge prin zonă să viziteze neapărat și mândria satului - biserica fortificată.

"Acum se fac lucrări de restaurare a vechiului șopron. Acum facem acoperișul, ideea de final va fi să facem un muzeu al satului aici", spune tânărul.

În urmă cu câțiva ani, un turist german, aflat într-o vizită la Copșa Mare, a vizitat biserica. A rămas atât de impresionat de uriașa construcție și istoria ei încât a contactat imediat comunitatea săsească și împreună contribuie și astăzi la restaurarea cetății bisericești.

Julius și echipa lui sunt încrezători că lucrurile se vor așeza în micuța comunitate. Pentru asta lucrează zi de zi alături de săteni și toți cei care vor sa ajute satele din Transilvania.