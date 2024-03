Caz revoltător într-o școală din București. Elev de 8 ani, abuzat de două ori de colegi | Părinții acuză directoarea de mușamalizare

Un caz cumplit, șocant și revoltător a avut loc în București. Un copil a fost abuzat de două ori de colegi.

Părinții unui băiețel care are acum 10 ani, reclamă că acesta a fost violat de două ori în toaleta școlii.

În primul caz, presupusul violator avea numai 11 ani, iar victima 8 ani.

În GALERIA FOTO puteți urmări documentele oficiale care confirmă incidentul.

Dosarul s-a clasat pentru că violatorul era prea mic pentru a răspunde penal.

Conducerea unității de învățământ a mușamalizat totul în exterior, iar în școală, victima a devenit ținta bullying-ului. Tocmai fiindcă toată lumea știa că el este băiețelul violat din toaletă.

Așa a ajuns să fie violat a doua oară, spune mama, la un an și câteva luni distanță de prima agresiune.

"A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori!

Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare.

S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama copilului violat, pentru Antena 3 CNN.

Un copil în vârstă de 8 ani a fost violat

Totul a început în iunie 2022. Sunt detalii absolut îngrozitoare, pe care nu le putem reda și cu siguranță un copil în vârstă de 8 ani nu putea povesti așa ceva dacă nu i se întâmpla.

"După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii", a mai precizat mama copilului.

După al doilea viol, mama băiatului a reușit și l-a mutat la altă școală.

Jurnaliștii Antena 3 CNN au mers la Școala Nicolae Titulescu, locul unde s-a petrecut cazul revoltător

Jurnaliștilor le-a fost refuzat accesul în școală, fiindu-le cerută aprobarea prealabilă pentru intrare.

După o așteptare de aproximativ 15 minute, doamna directoare a ieșit pentru a discuta.

Ulterior, un agent de pază a intervenit pentru a-i scoate pe jurnaliști din școală, însă aceștia au insistat pentru o explicație.

După o oră de așteptare, a apărut directorul adjunct al școlii, împreună cu o altă doamnă care s-a prezentat ca fiind psihologul școlii.

Chiar dacă niciuna dintre aceste persoane nu a recunoscut sau nu a dorit să recunoască cazul precedent, în care violatorul era un copil de 11 ani, amândouă au negat vehement acuzațiile și au minimalizat gravitatea situației.

Cu toate acestea, echipa de jurnaliști a decis să redirecționeze și pasajele din discuția neoficială pentru a oferi o imagine completă a situației.

"Numai lui i se întâmplă! Cum dracu din atâția copii, numai lui i se întâmplă. Cunosc comportamentele copiilor!", a spus psihologul școlii, fără a știi că este filmat.

Întrebată de către Carmina Pricopie, jurnalist Antena 3 CNN, cu câți copii abuzați a lucrat până în prezent, psihologul a spus:

"Abuzat sexual nu am avut niciodată. Bănuiesc că durerea este aceeași. Punctul de vedere oficial e că nu s-a întâmplat nimic! Ăsta-i punctul de vedere!", a mai precizat psihologul.

"Noi avem rezultatul anchetei de la poliție și de la procuratură, că nu s-a confirmat acest lucru și din documentele medicale pe care le-a avut că nu se confirmă afirmațiile mamei", a spus Directorul Adjunct, Doina Coman.

Documentele de la poliție arată că asta e o minciună

Primul viol, la care Directorul Adjunct face referire și despre care spune că nu s-a confirmat, nu poate fi anchetat mai departe.

Iar despre al doilea, nu scrie nimic în nicio hârtie. De parcă un copil care povestește cu greu chiar și propriilor părinți că a fost violat ar putea avea încredere în cei care nu l-au crezut nici prima dată.

"Avem procesele verbale încheiate de profesorii de serviciu, de pe culoar, avem un caiet întreg, în care nimeni nu a fost informat să se fi petrecut vreo situație de genul asta", a mai precizat Doina Coman.

Cuvântul unui copil de 8 ani, acum de 10 ani, împotriva celor care ar trebui să-i fie dascăli: învățători, profesori, directori

Toți spun la unison că așa ceva nu s-a întâmplat în școala lor. O școală bună din Sectorul 1 al Capitalei.

Cu toate astea, două anchete penale au fost deschise. Una s-a clasat pentru că agresorul era mult prea mic pentru a răspunde penal, iar cel de al doilea dosar este în continuare în anchetă la poliție.

În cazul celui de-al doilea viol, medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au constatat agresiunea sexuală și anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicii legiști.

Între timp, polițiștii au ridicat imagini surprinse de camerele de supraveghere și au făcut mai multe audieri.