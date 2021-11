Sorin Cîmpeanu, răspuns pentru actriţa Maia Morgenstern privind testele în şcoli: "Nu ştiu de ce nu s-au achiziţionat până acum"

Actriţa Maia Morgenstern a anunțat astăzi că are COVID, chiar dacă a respectat toate regulile impuse, s-a protejat și a făcut zeci de teste, deoarece, prin natura profesiei s-a expus constant la riscuri.

„Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă.(...)

Acum, însă, nu înțeleg, nu pot înțelege ceva Cum, cum să începi școala iar testele...peste o săptămână, așa...În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine.

Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant ar putea să ajute. Sau cel puțin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse”, scrie Maia Morgenstern pe o rețea socială, după ce a fost confirmată pozitiv cu COVID-19", a spus actrița Maia Morgenstern pe pagina sa de socializare.

În replică, ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, i-a dat dreptate actriței şi a precizat că nici el nu ştie să răspundă de ce nu s-a făcut această achiziție până acum.

„Are dreptare 100% dna Maia Morgenstern. Nici eu nu ştiu să răspund la această întrebare, de ce nu am făcut această achiziție până acum, chiar dacă am cerut-o din luna martie. S-a spus că nu sunt omologate. S-au spus o grămadă de lucruri, s-a tergiversat. Dar, în momentul în care am reuşit să convingem şi am avut Hotărâre de Guvern s-a demarat procedura de achiziție, pe baza unor cerințe de performanță minime elaborate de Agenţia Medicamentului şi a unor cerințe de reglementare. Iar, astăzi, deşi ONAC m-a asigurat că abia mâine vom avea toate contractele subsecvente încheiate pentru toate celei trei loturi.

„Săptămâna viitoare, în a doua parte, testele vor ajunge în şcoli"

„Trebuie o perioada de 5 zile pentru depunerea certificatelor de garanție, pentru că altfel achiziția nu este legală. Termenul de livrare pentru lotul 1 este între 1 şi 5 zile după care este nevoie de 24 de ore pentru distribuție în ţară. Practic, săptămâna viitoare în a doua parte testele vor ajunge în şcoli", a spus ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu la News Hour with CNN.

În timp ce unii părinți susțin că întoarcerea elevilor în bănci le va pune acestora în pericol sănătatea, alții spun că elevii nu sunt dotați cu aparatură pentru a participa la cursuri în format online.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a transmis un mesaj și elevilor, care nu vor să învețe de acasă din diverse considerente. În același timp, ministrul Educației susține desfășurarea cursurilor cu prezență fizică:

„Clasa 0 și clasa I nu pot face online, grădinițele nu pot face online. Este nevoie de prezență fizică. Am susținut și voi susține prezența fizică în școli. Dacă nu înțelegem acest lucru vom distruge acest popor în ansamblul lui.

Ați văzut puncte de vedere de la elevi. Este pierdere de timp cu drumul până la școală. Îmi pare rău, cu toții am pierdut timp cu drumul către școală și nu a fost un lucru rău. Va trebui să ne trezim de dimineață. Îmi pare rău să îi anunț, dar școala conform legii este obligatorie. Trebuie să te trezești dimineață să mergi la școală. Îmi cer scuze că ne-am obișnuit atât de comod încât ne deranjează mersul la școală", a mai spus ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

