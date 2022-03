Speranţă şi solidaritate în Lvov, un oraș istoric din vestul Ucrainei, transformat acum de voluntari într-un uriaș centru de primire

Gara din Liov, vestul Ucrainei, a fost transformată în cea mai mare bucătărie în aer liber din lume. Refugiații care fug din calea bombelor aruncate haotic de Rusia primesc aici o masă caldă, după zile întregi de pribegie.

Sunt sute de voluntari care gătesc pentru sutele de mii de refugiați care ajung aici. Multi dintre ei nu au mâncat de câteva zile de când au plecat din zonele bombardate, așa ca masa pe care o primesc aici este o binecuvântare pentru ei.

O felie de pâine cu gem, o banană sau două bucăți de salam, un ceai fierbinte sau o supa caldă la pahar - asta mănâncă refugiații care au scăpat cu viaţa din orașele bombardate de ruşi.

"Abia am ajuns aici şi iată ca am luat niște tartine pentru familia mea. Acest ajutor din partea voluntarilor mă ajută ca să-mi hrănesc repede copiii pe moment", spune o mamă.

"Eu am venit din Dnepr. De 3 zile suntem în drum. Noi nu am dormit 3 zile, am stat numai în picioare, suntem flămânzi şi îngheţaţi", spune o bătrână plângând.

De miile de refugiați se îngrijesc câteva sute de voluntari. Unii ii preiau din trenuri pentru a-i transfera în centrele de noapte, alții îi direcționează la autocare. Cei mai mulți însă gătesc. Sunt bucătari de ocazie pentru o mare de oameni.

"Facem aici 1.200 de porții, 300 de litri. Se numește Bograci, e o supă ucraineană. Aşa un ceaun este distribuit în 3-4 ore complet. De astăzi de dimineața de când am venit, se prepară deja al 2-lea ceaun", spune un bucătar voluntar.

Vin şi copii, şi mame, şi oameni în vârstă, care au nimerit într-o aşa situaţie, şi vin să ceară o farfurie de supă.

Până acum, aproape 2 milioane de refugiați au părăsit Ucraina de teamă ca ar putea fi împuscați sau omorați de rachetele rușilor. Inamicul a început să tragă tot mai mult in civili – au constatat experții internaționali.

"Am venit eu cu fiica. Vrem să ajungem la vama cu Polonia. Avem acolo cunoștințe care ar putea să ne primească. În Dnepr sunt foarte multe persoane ca mine. Ei trebuie ajutați", spune o mamă plângând.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) preconizează că în următoarele săptămâni un total de peste 5 milioane de refugiați vor părăsi Ucraina – cel mai mare exod de după cel de-al doilea război mondial. Oamenii își găsesc liniștea în Polonia, Slovacia, Republica Moldova şi România, ţări care vor fi ajutate de Uniunea Europeana pentru a putea face faţă dezastrului umanitar.