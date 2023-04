Svetlana, divorțată "de formă" de un om-cheie la Moscova, sparge milioane de euro la Paris

Pentru magazinele de lux din capitala Franței, este numele unui client important.

Femeia (foto) a fost soția ministrului adjunct al Apărării din Rusia până acum câteva luni și își trăiește viața din plin, după despărțirea - în acte - de partenerul său, Timur Ivanov.

O anchetă realizată de Fundația Anti-Corupție (FBK), fondată de disidentul rus Aleksei Navalnîi, scoate la lumină stilul de viață extravagant și costisitor al Svetlanei, specific multora din cei care se află ori s-au aflat în cercul de putere din jurul președintelui rus Vladimir Putin.

Dacă pe Timur Ivanov l-a pus Putin să se ocupe de reconstruirea Mariupolului, pe care armata rusă l-a distrus anul trecut, din investigația Fundației Anti-Corupție reiese că Svetlana Maniovici trăiește în Paris, pe banii fostului soț, de când a izbucnit războiul din Ucraina.

Potrivit unei serii de mesaje și imagini postate pe Twitter de Maria Pevcik - șefa Departamentului de investigații al FBK - Svetlana cheltuie sume exorbitante pe bijuterii și haine.

1/22 This is Svetlana Maniovich. She is your guide to the world of extreme Russian glamour. She radiates richness. Diamonds, furs, Rolls Royces - she has it all and more. In summer you can find her in St Tropez where she rents a villa for €150k/month, or on a yacht in Naples? pic.twitter.com/ABQRMx1bGB