Una dintre victimele fraţilor Tate rupe tăcerea: "Nu-mi venea să cred că asta e viața mea | Pe unele fete le bătea cu cureaua"

O tânără din Anglia povestește cum era bătută de Andrew Tate la începutul afacerii cu videochat și cum acesta ar fi violat, sub ochii ei, o altă fată angajată la studioul de plăceri.

Sursa foto: colaj foto/ Instagram

Pe 10 ianuarie frații Tate și îngerii lor vor fi duși la Curtea de Apel București, unde se va judeca solicitarea acestora de a ieși din arest.

Pe 30 decembrie anul trecut, toți patru au fost arestați într-un dosar DIICOT, fiind acuzați de viol, trafic de persoane, sechestrare de persoane și crearea unui grup infracțional organizat.

Motivarea judecătorilor arată că probele pentru susținerea infracțiunilor de viol sunt inexistente. În același timp, jurnaliștii de la Vice anunță că în curând vor publica un documentar despre frații Tate.

Sally, victima lui Andrew Tate: "Nu-mi venea să cred că asta e viața mea, reușise să normalizeze violența în așa hal încât acceptam ce ni se întâmpla"

Vice a difuzat un trailer în care o tânără din Anglia povestește cum era bătută de Andrew Tate la începutul afacerii cu videochat și cum acesta ar fi violat, sub ochii ei, o altă fată angajată la studioul de plăceri.

Victima lui Andrew Tate: "Am văzut cum a violat-o"

Sally a mărturisit pentru Vice că a fost strangulată de Tate de cel puțin cinci ori și l-a văzut pe acesta cum strangula sau agresa alte femei de cel puțin zece ori.

Abuzurile au avut loc în timp ce femeile lucrau la studioul lui de videochat din Luton, în 2015.

"Eu și altă fată ne trezeam dimineața cu ochii roșii din cauză că ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge", a zis Sally.

Sally povestește în documentarul încă nedifuzat al jurnaliștilor de la Vice cum a fost începutul afacerii cu videochat. Tânăra, care la vremea aceea avea 20 de ani, a povestit cum în spatele unei imagini de bărbat puternic, multimilionar, adulat de milioane de tineri din întreaga lume, stă adevărata față a lui Andrew Tate, un tip violent, fără scrupule și programat să facă bani din lacrimile celor pe care le exploata în fața camerelor web.

Pe unele fete Andrew Tate le bătea cu cureaua, a dezvăluit tânăra pentru Vice

"Am văzut cum o bătea pe o fată pentru că voia să se odihnească", a spus ea.

"Când am văzut că a fost arestat în România, am fost șocată și n-am știut cum să reacționez. Am plâns.

Tot ce am citit e exact ce am declarat și eu la poliție, când poliția n-a vrut să mă ajute", a mai declarat Sally, scrie vice.com.

Chiar judecătorii care i-au arestat acum spun că frații Tate au un profund dispreț față de femei, pe care le percep doar ca pe niște bunuri care produc bani ușor.

Foloseau mereu același tipar, notează magistrații. Frații Tate le agasau pe platformele sociale, le cumpărau bilete de avion și apoi le angajau la studioul de videochat.

Dosarul din Anglia a fost închis în 2019 dar acuzațiile de atunci au cântărit greu în decizia judecătorilor Tribunalului București, care i-au arestat pe 30 decembrie inclusiv pentru viol.

Judecătorii mai completează însă că la dosar procurorii nu au decât declarația unei singure victime, care îl acuză pe Andrew Tate că ar fi violat-o de două ori și nicio altă probă. Așa a fost și în Anglia.

Procurorii DIICOT îi acuză pe frații Tate de câte trei infracțiuni de trafic de persoane, iar metoda atragerii victimelor ar fi celebra lover-boy.

Totodată, judecătorii spun că i-au arestat pentru că sunt celebri și ar putea fugi din România.