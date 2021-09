Ministrul Energiei: "13 milioane de români vor beneficia de subvenţii. Vom ajuta şi IMM-urile"

„Mai întâi aş vrea să le spun românilor că astăzi în ședința de guvern am prezentat această schemă de compensare și vorbim de o schemă de compensare care cred eu că asigură până la aproape 13 milioane de români beneficiari, îi asigură pentru suportul diferenței între prețul mediu ponderat din piață minus cel mai mic preț din piață.

Cel mai mic preț din piață în momentul de față este mai mic decât prețul reglementat la data de 31 decembrie 2020, adică vorbim de o subvenție, de un ajutor suficient de mare și vorbim de 5.172.193 de gospodării.

13 milioane de români vor beneficia de subvenţii

Asta înseamnă înmulțit cu 2.5 membri de familie per gospodărie înseamnă 13 milioane de români care consumă 200 kW lunar.

200 de kW lunar înseamnă un consum mediu al românilor care au aproximativ un venit mediu. 13 milioane de români înseamnă mai mult de 60% din populația României care va beneficia de această subvenție.

La gazele naturale este un procent fix de 25% din factură și aici vorbim de 2.326,551 de gospodării din total 3.600.00 de români care au acces la gaze. Vorbim de aproximativ 5.800.000 de români care vor beneficia de această subvenție.

Cei care nu vor beneficia de această subvenție sunt cei care vor merge pe Legea Consumatorului Vulnerabil, acolo vor beneficia de legea Consumatorului Vulnerabil, iar cei cu veniturile peste medii cei care nu se încadrează în aceste consumuri şi evident au veniturile mult mai mari nu vor beneficia de aceasta compensare.

Mai mult, la energie electrică oferim inclusiv un ajutor practic celor care vor să se mute de la furnizorul care are prețuri peste media prețului care este 82 de bani în momentul de față pe kW. Sub această medie va beneficia practic procentual de o compensare mai mare dacă se mută la un furnizor care are sub prețul sub medie", spune ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Reducerea va apărea pe facturi"

Referitor la procedură Virgil Popescu a spus că vrea să o facă foarte simplă astfel încât niciun român să nu fie pus pe drumuri.

„Pur și simplu furnizorii pe baza facturii pe care o emit la sfârșit de lună în fața încadrării în plajele de consum să dea acest discount la suma totală cu TVA apoi fac un borderou până în data de 15 ale lunii următoare. Un borderou care mergi mi-aş dori să fie depus la ANAF pe o declarație de impunere, așa fel încât sumele totale pe fiecare furnizor în parte să fie scăzută să fie de duse din taxele și impozitele pe care furnizori le aude plătit către bugetul de stat, în așa fel încât acest sistem să poată să intre foarte repede în funcțiune", a mai explicat ministrul Energiei Virgil Popescu la News Hour with CNN.

„Vom ajuta şi IMM-urile”

Acesta a mai subliniat că are în vedere şi ajutoare pentru IMM-uri.

„Vrem să dezvoltăm o schemă de ajutor pentru IMM. Am cerut și am rugat furnizorii de energie electrică şo gaze să ne prezinte un profil de consum pe diferite plaje de consum ale IMM pentru că nu putem aplica aceeași tranșa pentru consumatorul casnic și IMM-uri. Și sunt convins că în perioada imediat următoare o dată ce o să primim practic tranșele de consum o să putem gândi o schemă de ajutor de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru că da, este normal să ajutăm și IMM-urile pentru că și ele sunt expuse pe termen scurt în această vâltoare a prețurilor. Iar pe termen mediu și pe termen lung avem deja programe pe care le vom finanța", a mai spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.

