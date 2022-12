Zelenski în Congresul SUA: "Ajutorul pentru Ucraina este o investiție!" | Soloviov, criză de nervi la Moscova: "Tăiați imaginile!"

El a estimat, însă, că asistența de zeci de miliarde de dolari nu reprezintă un gest de caritate, ci o investiţie în securitatea globală.

Zelenski s-a adresat membrilor Congresului în limba engleză iar mai mulți membri ai Camerei Reprezentanților au afișat steagul Ucrainei la apariția liderului de la Kiev.

"Ucraina trăiește și luptă. Acest steag este un simbol al victoriei noastre în acest război. Rezistăm, luptăm și vom învinge pentru că suntem uniți: Ucraina, America și întreaga lume liberă. Curajul ucrainean și determinarea americană trebuie să garanteze viitorul libertății noastre comune, libertatea oamenilor care își apără valorile", a spus Zelenski în forul legislativ american, fiind aplaudat la final.

Discursul a avut loc după vizita istorică de miercuri la Casa Albă.

Aici, președintele Joe Biden s-a angajat să acorde Ucrainei o asistență suplimentară pentru securitate în valoare de 1,8 miliarde de dolari, inclusiv un sistem de apărare antirachetă Patriot.

Bateria Patriot va fi de importanță critică împotriva agresiunii rusești, în condițiile în care Moscova lansează atacuri neîncetate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în demersul de a slăbi și demoraliza populația, lăsându-i pe oameni fără căldură și electricitate în timpul iernii.

Imaginile cu Zelenski ovaționat în Congresul de la Washington i-au provocat o criză realizatorului TV Vladimir Soloviov, considerat în Rusia "propagandistul favorit" al lui Putin.

Soloviov s-a enervat în direct când a văzut steagul ucrainean în sala cu senatori și membri ai Camerei Reprezentanților.

Aparent, el a cerut pe chatul intern al emisiunii ca imaginile să fie scoase de pe post, însă fără succes.

"Personalul editorial: opriți materialul video! N-ați văzut ce am scris?", a strigat el, la un moment dat.

După această atenționare în direct, imaginile au dispărut de pe ecranul televiziunii ruse.

Propagandist Vladimir #Solovyov was triggered by the Ukrainian flag in the U.S. Congress: "Editorial staff, turn the video off! Can't you see what I have written?" pic.twitter.com/qRv9pltndf