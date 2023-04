Alessia Stoica, revelaţia modei din România, la doar 13 ani: "Îmi doresc să-i inspir pe cei de vârsta mea"

La doar 13 ani, Alessia Stoica este revelația modei din România, însă aceasta se mândrește și cu succesul răsunător pe care îl are în plan internațional.

Sursa foto: Alessia Stoica | Instagram

Alessia Stoica este singurul model din România care deține titlul de campion mondial în modelling, la categoria de juniori, fiind un premiu pe care l-a câștigat la vârsta de 9 ani, la Hollywood.

Acum are 13 ani, iar recent, adolescenta a lansat o colecție capsulă de haine, pe care a numit-o "Emoții".

Alessia este o reală sursă de inspirație pentru copiii din generația ei, însă, adesea, cariera de model este epuizantă, iar drumul către succes nu este lipsit de momente dificile.

"Când eram în clasa a II-a, mama m-a întrebat dacă vreau să merg la cursurile de modelling, iar eu am acceptat. Acolo am învățat să merg, să pozez și să am atitudinea potrivită.

Acum sunt clasa a VII-a și este foarte greu să țin pasul cu școala, dar știu că trebuie să fie pe primul loc și mă ocup, înainte de orice, de teme", a spus Alessia.

Alessia este și model internațional, având numeroase apariții pe podiumurile din Milano, Valencia și New York.

Până la vârsta de 13 ani, adolescenta a reușit să lanseze trei colecții de haine și spune că, în afară de pasiunea pentru modelling, este interesată și de lumea teatrului.

"Vreau să devin, în viitor, o actriță de succes, poate chiar să am propria mea emisiune.

Îmi doresc să-i inspir pe cei de vârsta mea și să le arăt că dacă muncești pentru visul tău, acesta poate să devină realitate", a mai spus Alessia.