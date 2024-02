Daiana Anghel și soțul ei s-au salvat în ultimul moment, la "Power Couple" | Dezvăluiri exclusive din culise: "Am rămas marcați"

Daiana Anghel și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, au făcut dezvăluiri din culisele celui mai nou show TV "Power Couple".

În cadrul celui mai recent episod al emisiunii "Power Couple", un moment tensionat și emoționant a avut loc când Daiana Anghel și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, au reușit să-și depășească limitele într-o probă care le-a pus rezistența la încercare.

Cei doi concurenți au oferit dezvăluiri sincere și captivante din culisele competiției.

"Pentru mine a fost cel mai greu pe pod, pentru că îmi este foarte frică de înălțime.

Niciodată, până la această probă nu am fost pusă într-o astfel de situație pentru că singură sau fără nicio miză nu m-aș fi pus într-o astfel de situație.

Nu am crezut că o să fiu capabilă să duc această probă până la capăt, cred că am și zis când eram pe pod că nu pot. Cumva am reușit să trec peste", a spus Daiana Anghel, concurentă Power Couple.

Întrebat cum a fost proba durerilor facerii pentru Sorin, soțul Daianei, acesta a spus:

"Să zicem că am un pic de antrenament în ceea ce înseamnă durerea, astă a fost avantajul meu.

Ce pot să vă spun este că a fost cumplit.

Pe ceilalți băieți pe care i-ați văzut, s-a văzut că nu le-a fost tot-una. Eu înțeleg perfect și am rămas marcați de proba asta", a spus Sorin, concurent Power Couple, la Antena 3 CNN.