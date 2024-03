Patronii stației GPL de la Crevedia, primul interviu după tragedie. Se plâng că oamenii cer despăgubiri prea mari | Fiul unor victime: ”E strigător la cer!”

Patronii stației ilegale GPL de la Crevedia, unde a avut loc o tragedie soldată cu opt morți, au acordat primul lor interviu. Aceștia spun că vor să plătească despăgubiri, dar oamenii cer prea mult, în opinia lor.

Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă, patronii staţiei GPL din Crevedia, au acordat primul lor interviu în care au vorbit despre tragedie, dar şi despre despăgubirile cerute de victime, pentru publicaţia Q Magazine.

Patronii de la Crevedia spun că vinovat pentru producerea tragediei este angajatul care a încălcat o procedură tehnică, respectiv nu a apăsat la timp pe un buton care ar fi ermetizat cisterna.

”Fără îndoială că la noi a fost o eroare umană. Dacă operatorii s-ar fi găsit unde ar fi trebuit să fie, apăsarea unui buton de siguranță ar fi lăsat Crevedia neschimbată”, susțin aceștia în interviul pentru Q Magazine.

Patronii stației GPL susțin că și pompierii au vina lor în deznodământul tragic.

”Misiunea lor a fost la propriu și la figurat să sară în foc. Apare totuși incredibil că lucrătorii ISU au exclus permanent și constant riscul producerii unei explozii. Și explozia devastatoare, cea mai puternică, aceea care prin suflul ei a provocat pagube la peste 80 de gospodării și a rănit pompieri, s-a produs la mai bine de două ore de când ISU exercita intervenția la fața locului”, mai susțin aceștia.

Patronii critică pompierii, în schimb laudă procurorul de caz.

”Marius Iacob nu mai e de mult doar un nume. Marius Iacob e un grad profesional, e un nivel”, precizează cei doi patroni.

”Unele victime cer prea mulți bani”, se plâng Doldurea și Stângă.

După tragedia de la stația GPL, patronii susțin că alte victime le-au transmis încurajări și urări de libertate.

”Chiar și dinspre victime mesajele au fost copleșitoare. Din toată suferința lor, mulți ne transmiteau cu bunătate gânduri de bine, încurajări și urări de libertate chiar și din rândul celor mai supărați dintre ei, care și-au pierdut pe cineva din familie. În această tragedie nu am resimțit ură, nici încrâncenarea cu care eram zugrăviți, de fapt, în media”, au mai spus aceștia.

Patronii de la Crevedia susțin că tragedia trebuie să fie asumată ca o experiență din care toți să ieșim mai buni.

”Nu doar oamenii, ci și statul trebuie să învețe din greșeli”, spun șefii stației GPL, unde s-a dezlănțuit iadul în 26 august 2023.

O primă reacție la acest prim interviu al patronilor stației ilegale a avut-o Sorin Barbu, fiul care și-a pierdut ambii părinți în tragedie.

”Vă dați seama? În măsură ce au stat arestați câteva luni, i-au pus în control judiciar, i-au pus la domiciliu, după un control judiciar, vă dați seama că n-ai cuvinte decât de laudă. Plus că vedeți eu am spus de la bun început, de când am dat primele interviuri, că mușamalizare o să fie și vedeți și dumneavoastră că asta se întâmplă. Adică să ai cel puțin opt morți, o grămadă de case distruse și să stai bine mersi în control judiciar... Nu știu, e strigător la cer”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN.