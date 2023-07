Mircea Lucescu, despre retragerea din fotbal: "Va veni un moment în care va trebui să fac şi asta"

Mircea Lucescu, antrenorul echipei Dinamo Kiev, a vorbit, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre retragerea din fotbal. "Va veni un moment în care va trebui să fac şi lucrul acesta", a explicat Mircea Lucescu.

"Deocamdată nu mă gândesc la retragere. Mai sunt şi alţii care nu mă lasă, nu numai eu. Va veni un moment în care va trebui să fac şi lucrul ăsta. Aş vrea să fie cât mai îndepărtat, dacă se poate", a declarat Mircea Lucescu, în cadrul interviului pentru Antena 3 CNN.

Mircea Lucescu, carieră cu 37 de trofee

"Munca răsplăteşte! Este imposibil să nu reuşeşti, atunci când îţi doreşti foarte mult ceva. Când o faci cu toată fiinţa ta şi cu toată participarea, este imposibil să nu reuşeşti. (...)

Mai am încă un an de contract, am hotărât să-l îndeplinesc, pentru că ar fi păcat, după tot ce am făcut, să plec. Am refuzat să plec în altă parte.", a mai spus Mirea Lucescu.