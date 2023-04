Peste 150 de saci cu deşeuri menajere au fost adunaţi din pădurea Lucianca

Colectarea selectivă și reciclarea, identificarea factorilor poluanți și a soluțiilor pentru a reduce impactul acestora asupra mediului sunt doar câteva dintre temele de interes. De aceea, este important ca și cei mai mici să conștientizeze cât mai rapid că mediul înconjurător contează și este datoria lor să îl protejeze. Iar prin puterea exemplului se învață cel mai bine. Voluntari, de la mic la mare, au curățat Pădurea Lucianca.

"Este al doilea an in care organizam acest eveniment, anul trecut s-a desfasurat in padurea Baneasa, anul acesta un pic mai departe de Bucuresti, insa suntem bucurosi sa strangem un numar dublu de voluntari, undeva peste 50 de persoane, care au venit insostiti cu membrii din familie, ne bucuram ca suntem astazi aici si ca suntem cumva uniti de acest scop, acela de a trai sub un mediu mai curat, de a avea practic o natura mai curata si de a fi mai responsabili.", a spus Adriana Ilioiu, director marketing Sarantis Romania.

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Dar încă nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme. Această acțiune a constat într-o amplă mișcare de ecologizare a zonei verzi din Pădurea Lucianc. Timp de câteva ore, echipați corespunzător, aceștia au reușit să adune deșeurile din zonele de acces din pădure. Impactul negativ al deșeurilor fiind astfel diminuat.

Educarea copiilor în privința importanței protejării mediului înconjurător poate începe cu mici exemple legate de felul în care fiecare gest pe care îl facem are un impact asupra naturii. De exemplu, economisirea energiei electrice nu este doar un mod de a nu risipi bani, ci contribuie și la salvarea planetei.

De asemenea, realizarea unor obiecte din materiale reciclabile nu este doar o activitate distractivă, ci are un puternic impact asupra mediului înconjurător: prin reciclarea PET-urilor se reduce considerabil cantitatea de deșeuri depozitate la gropile de gunoi.

"Aici cred ca tine de educatie, este ceva personal pe care fiecare dintre noi ar trebui sa constientizam, este o putere a exemplului, o datorie cumnva de cetateni, pana la urma toti suntem invatati sa avem curat in casa, cred ca ar trebuie sa invatam ca mediul inconjurator este o responsabilitate comuna tuturor.", a mai spus Adriana Ilioiu.

Cifrele si statisticile cu privire la cantitatea deseurilor din natura sunt alarmante, se estimeaza ca va crește de la 2010 la 3400 milioane de tone pana in 2050. În ultimii 40 de ani, Europa a instituit politici de combatere a unor probleme specifice, cum ar fi poluarea aerului și poluarea apelor. Unele dintre aceste politici au avut rezultate remarcabile.

"Este o datorie persoanala, a fiecaruia dintre noi, trebuie sa fim mai constienti ca lucrurile acestea ne deterioriaza viata si calitatea vietii, trebuie fiecare dintre noi sa fim mai responsabili.", a mai spus aceasta.

Mediul înconjurător este văzut ca o mare locuință a tuturor oamenilor și, din acest motiv, trebuie păstrat cât mai curat pentru a duce o viață sănătoasă și pentru promisiunea unui loc mai bun generațiilor viitoare.

"A doua chestiune este ca si la nivel de companie ar trebui sa avem o responsabilitate mai mare, este acest trend de sustenabilitate pe care toata lumea ar trebui sa il urmeze, si reciclarea selectiva este un lucru extrem de important stiu ca se face educatie in scolo, dar nu este neaparat necesar, este si puterea exemplului pe care noi o dam, trebuie sa fim aliniati sub aceasta umbrela. Un mediu mai curat inseamna o viata mai buna.", a mai spus Adriana Ilioiu.