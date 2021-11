3 idei de decor pentru canapeaua ta veche

"Nu ne putem ameanja spațiul și decorul în fiecare an, canapeaua este una din piesele principale ale unui living. Faptul că nu putem să o înlocuim în fiecare an, nu înseamnă că trebuie să rămânem ani de zile cu aceeași imagine", a spus Diana Stoicescu, designer de interior, în cadrul emisiunii Numai de bine de la Antena 3.



Soluția? Accesoriile. Optați pentru pături, cuverturi și perne, confecționate din țesăturile preferate și în culorile care se potrivească cu restul spațiului.





"Dacă este o canapea pe care o folosim în fiecare zi, ea trebuie să fie adaptată la nevoile noastre. În momentul în care ne așezăm pe ea, nu am vrea să ne împedice pernuțele, să stăm confortabil la televizor și atunci, numărul de pernuțe ar trebui să fie bine adaptat la nevoile noastre. Dacă este o canapea pe care o folosim ocazional, fie e poziționat într-un hol sau într-o zonă retrasă a livingului și ea folosește doar ca obiect de decor, atunci numărul de pernuțe poate fi nelimitat.



Am provocat-o pe Diana și la un exercițiu practic. Pornim de la o canapea simplă, neagră, din piele ecologică. Primul pas – integrarea piesei în decorul camerei. Astfel, aceasta va fi acoperită cu o pătură albă și câteva perne. Specialiștii mărturisesc că cea mai sigură variantă este să alegi culori asemănătoare sau ton pe ton, de exemplu, combinații de de pasteluri.



"Dacă vreau și mai multă culoare, pot veni și cu o păturică ca accesoriu pe care să o pot poziționa pe unul din brațele canapelei. Această păturică ne poate ajuta atât pentru partea estetică, cât și în momentul în care ne uităm la televizor și vrem să avem un confort să putem să ne învelim cu ea"



Acum, pare că avem o canapea cu totul nouă. A doua sugestie păstrează mai mult din trăsăturile inițiale.



Aceasta este mai adaptată pentru un interior de adolescent, nu este așa de deschis, are și o pată de culoare, pentru că este pentru o fetiță, dar adolescentă, de aceea am mers pe un gri mai închis, care are mai multă personalitate decât cea pe nuanță deschisă.



"Aici am vrut să creez niște contraste un pic mai evidențiate, de aceea am lăsat brațele descoperite, am venit cu cuvertura albă și cu petele de culoare pe care voiam să le evidențez, care să meargă în conceptul camerei", a mai spus Diana.



Designerii de interior ne îndeamnă să optăm și pentru combinații mai îndrăznețe, cum ar fi cele formate din culori diametral opuse – galben cu violet, muștar cu albastru, verde cu roșu. Dacă vom alege culori complementare, nu există riscul de a greși. Dar și mai simplu decât atât este, bineînețeles, să ne folosim de nuanțele uni.

