Activităţi pe care le poţi desfăşura alături de copilul tău

Există un exercițiu care s-ar putea să bată orice record înregistrat până în prezent. Celor mici le plac noutățile și iubesc să încerce lucruri noi, motiv pentru care sunt sigură că experimentul din materialul următor este exact ce căutați pentru această zi de duminică.

"Astăzi am sa vă arăt un experiment foarte simplu şi aşa cum ştiţi, folosesc substanţe pe care le aveţi cu toţii în casă, ca să vă fie foarte uşor să le faceţi şi voi cu părinţii sau cu prietenii voştrii.

Atenţiune, avem aici mai multe substanţe, însă substanţa asta din pahar este lapte de la doamna vacă, aici este detergent de vase, aici avem bineînţeles puţin colorant alimentar, eu deja l-am combinat cu apă, aici avem ulei, uleiul cel bun, e bun dacă nu e prăjit şi domnul spirt care ne ajută să fim curaţi şi să ţinem la distanţă microbii.

Astăzi, elementul principal este răbdarea. Vom învăţa să fim răbdători pentru că vom face un experiment în care vom folosi densitatea substanţelor, la fel cum oamenii, unii sunt mai grăsani, alţii mai subţirei, aşa sunt şi substanţele, unele sunt mai grăsaner şi stau la fund, au burtica mare şi alte sunt mai subţirele că fac sport şi aleargă toată ziua.

Aşa că, în primă fază vom pune substanşele care au densitate mai mare, iar apoi vom pune substenţe cu densitate din ce în ce mai mică şi astfel vom face diferite nivele de substanţte, o să vedeţi cum arată, ca un lift colorat.

Asta înseamnă că punem paharul exact aşa şi turnăm pe diagonală. Turnăm pe marginea paharului să se prelingă, deci nu punem direct în substanţa de dinainte. Iar de pe marginea paharului, uşor-uşor, detergentul va ajunge la lapte.

O să vedeţi cum cele două substanţe se întâlnesc, însă foarte important, ele nu se amestecă. Trebuie să avem foarte multă răbdare, pentru că trebuie să pune foarte încet această substanţă. Perfect, acum avem detrgent de vase şi doamna lapte. Atenţie, mai apoi, vom pune, ce avem noi aici oare? Avem colorant alimentar. Nu uitaţi răbdare, puneţi substanţele uşor, astfel încât ele să nu se amestece.

Trebuie sa numaraţi până la cinci mii trei sute douăzeci, e foarte simplu TAIE Iar dacă veţi reuşi să faceţi acest experiment puteţi rezista şi până la zece zile fără ciocolată.

Vom pune aici, atenţiune, ulei, nu uitaţi să folosiţi aceeaşi ordine pe care eu am folosit-o la substanţe, pentru că substanţele pe care le pun eu acum sunt din ce în ce mai slăbuţe, au densitatea din ce in ce mai mică si vor sta la suprafaţă.

In acest momnt avem patru substanţe, insă, cu acea rabdare de care va spuneam vom pune şi puţin spirt. Atenţiune întraga naţiune, avem aici: lapte, detergent de vase, apa colorata, ulei si aici e alcoolul sanitar.

Eu l-am făcut mai repede acum, însă voi trebuie să îl faceţi mai încet cu multă răbdare şi la final ce rezultat frumos. Şi aici mai am o substanţă specială, asta este bonus, este cerneală, uitaţi, o să pun, dar cred că s-a blocat, ahh.. Ok, ma scuzaţi, asta nu trebuia să fie aşa, în fine noroc că, ah, staţi, am pe mine haina speciala care se curata automat. Eu nu spăl hainele, o sa vedeti că se curăţă automat.

Bine, aşa ca mă bucur foarte mult ca v-am vazut, uite deja a dispărut. La revedere, nu uitaţi să rămâneţi curioşi, fericiţi şi veseli ţi să vă testaţi răbdarea, să fie de fier.", a explicat întreaga activitate dr. Buclă.