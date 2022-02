Aproape jumătate dintre adulţii din România suferă de hipertensiune. Dr. Vintilă: "Nu sunt conştienţi de această boală"

Deseori, de vină este chiar pacientul, care nu respectă tratamentul antihipertensiv prescris de specialist și pierde controlul valorilor tensionale. Atenție! Nu este important doar tratamentul medicamentos, ci este recomandat și un stil de viață echilibrat, pentru un bun control al valorilor tensionale.

"Tensiunea arterială este o boală severă și ar trebui să îi dăm foarte multă importanță. Dacă vorbim stricto-senso ca definiție, hipertensiunea arterială înseamnă creșterea presiunii de circulație a sângelui prin vase.

Numai că ea înseamnă mai mult decât atât, înseamnă toate efectele care rezultă din expunerea organelor la această presiune crescută. Este principalul factor care duce la decese cardiovasculare", a spus Dr. Ana-Maria Vintilă, Medic Primar Medicină Internă şi Cardiologie, în cadrul emisiunii Numai de bine de la Antena 3.



Hipertensiunea nu mai este o afecțiune doar a vârstnicului, apare tot mai frecvent și în rândul tinerilor: 1 din 7 români între 18 și 24 de ani și 1 din 5 români cu vârste între 25 și 34 de ani au hipertensiune.



"Din păcate, nu suntem conștienți despre această boală, nu îi dăm suficientă importanță, uneori nici nu știm că o avem și chiar atunci când știm că o avem, s-ar putea să nu ni se pară pe atât de gravă pe cât este în realitate. Spre exemplu, în România, cca. 20% din populație, adică 1 din 5 oameni care au hipertensiune arterială nu își cunosc acest diagnostic, trăiesc cu el și trăiesc cu el până apare o complicație", a mai spus Dr. Ana-Maria Vintilă, Medic Primar Medicină Internă şi Cardiologie.



Hipertensiunea arterială este o afecțiune silențioasă, care apare de cele mai multe ori fără semne și simptome, dar este ușor de diagnosticat, iar menținerea sub control a valorilor tensionale poate reduce riscul de a muri prin infarct sau prin accident vascular cerebral.



"În primul rând, ar trebui să îi dăm importanță, ar trebui să conștientizăm că este o afecțiune cât se poate de serioasă, că ea are tratament și că se poate trăi cu ea și se poate trăi bine cu ea, dacă respectăm recomandările medicului. Tratamentul antihipertensiv, în primul rând, are o bază de tratament nonfarmacologic, adică să luăm toate măsurile de stil de viață: să nu fumăm, să încercăm să nu fim sedentări, să avem activitate fizică mai variată , să preîntâmpinăm obezitatea. Sa încercăm să ne ferim de stres, lucrul acesta poate este cel mai dificil de realizat", a spus medicul.



Dar la fel de important este și tratamentul medicamentos.

"Noi, ca pacienți, trebuie să fim proprii noștri medici, trebuie să trăim cu boala și să ne administrăm tratamentul zi de zi. Este foarte important să menținem tratamentul exact așa cum a fost prescris, fiindcă organismul răspunde favorabil atâta timp cât este expus tratamentului. Sub nicio formă să sărim peste doze sau să facem perioade de pauză. Ceea ce aud destul de frecvent în viața de zi cu zi – mai are nevoie organismul este complet greșit, nu facem decât să pierdem efectele tratamentului și chiar să ne fie mai rău decât înainte", a mai spus medicul cardiolog.



În România, aproape jumătate dintre adulți suferă de hipertensiune. Iar anual, se înregistrează aproximativ 30.000 de decese ca urmare a urmărilor severe apărute din cauza acestei afecțiuni.