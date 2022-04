Avocado, fructul minune care nu ar trebui să lipsească din meniu

Avocado se consumă crud – în salate sau cu diverse ierburi aromatice sau poate deveni ingredient în shake-uri sau chiar deserturi.



Deși se cunoaște acest fruct de foarte mulți ani, abia în ultima vreme a devenit mai popular. Are un profil nutrițional complex, fiind unul dintre cele mai apreciate fructe de către nutriționiști. În 100 de grame de avocado se găsesc 15g de grăsimi din care 10g sunt nesaturate, adică acele grăsimi benefice pentru sănătate. Deci îl puteți consuma, fără dubii, chiar și dacă sunteți la dietă.

Conținutul bogat de fibre previne constipația, ajută la o bună digestie și reglează apetitul, prelungind senzația de sațietate. De asemenea, menține vederea optimă și sănătatea sistemului cardiovascular, protejează ficatul și întârzie procesul de îmbătrânire a organismului.

Poate fi mâncat în orice moment al zilei, mai ales dimineața. Astăzi, un chef mexican ne arată cea mai celebră rețetă cu avocado din țara lui – guacamole.



"Ingredientul principal este avocado, care este original din Mexic. Trebuie să fii atent, pentru că dacă e tare înseamnă că e verde. Trebuie să fie un pic moale, ca să fie gata și când este la culoare negru este cel mai bun", spune Chef Julio Cesar Rivera.



Nu întotdeauna găsești avocado perfect copt. Dar asta nu e o problemă, îl poți coace acasă. Tot ce trebuie să faci este să-l lași la temperatura camerei. Dacă vrei să grăbești procesul, pune-l într-o pungă maro din hârtie împreună cu o banană.



Ingredientele de care avem nevoie ca să facem un guacamole traditional sunt: roșii, ceapă, lime, ulei de măsline, sare și, în mod traditional, puțin coriandru. Dacă nu îți place coriandru, merge și pătrunjel.



Cel mai bun guacamole e cel pasat, care are o textură mai rustică.



"Asta se cheamă … este făcută din piatră vulcanică și e traditional din Mexic. Dacă nu aveți acasă, nu e problemă, puteți folosi un blender sau un mixer sau cu furculița. Și acum, punem ulei de măsline, sare și mai amestecăm.



Nu te zgârci la condimente, dacă vrei să obții un guacamole aromat.



"După ce am terminat de pisat avocado, tocăm roșiile și ceapa. Pot folosi ceapă roșie sau albă. E obligatoriu să punem ceapă? Nu, de fapt nu e obligatoriu, un guacamole simplu e doar cu avocado și ulei"



Taie foarte bine ceapa și roșiile pentru o textură cât mai apropiată de cea autentică. De asemenea, Ca să obții o textură cremoasă, guacamole trebuie să conțină numai pulpa roșiilor, deoarece miezul cu sâmburi și sucul pot distruge aspectul.



"Acum, băgăm toate ingredientele în pasta de avocado, folosim un lime".



Ce rol are limeul?



"Împiedică oxidarea. Dacă avocado rămâne așa, se pune negru repede și acesta menține culorile și dă un gust foarte bun".



Poți să folosești și zeama de lămâie, însă cea de lime va da o aromă aparte.



"Guacamole cu nachos e perfect, e un start super bun".



Sosul de guacamole poate fi consumat și cu paste integrale sau orez, ca umplutură pentru cartofii copți, în burgeri, cu ouă sau ca dressing pentru salate. Dacă faci mai mult și nu vrei să se oxideze, pune o jumătate de ceapă taiată peste guacamole și acoperă caserola. Va rezista aproximativ 3 zile la frigider.