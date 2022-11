Băutura care ajută la ameliorarea durerilor menstruale. Este şi un anticoagulant natural

Conform studiilor, turmericul are o mulțime de beneficii: ajută creierul și protejează de declin mental, are puternic efect antioxidant, reduce inflamația, calmează durerea articulară, reduce cancerul și nu numai. Acesta poate fi folosit în smoothe-uri, supe, orez și amestecuri de legume.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Turmericul este o plantă perenă, care este cultivată în Asia în mod particular, este din aceeași familie cu ghimbirul și din ea se consumă, în general, rădăcina, deci aceasta, aceasta este rădăcina și ea se consumă în mâncărurile condimentate din Asia. În plus de asta, în Indonezia se folosește sub formă de ceai.", a spus medicul Daniela Godoroja Diarto, în cadrul emisiunii Numai de bine cu Ela Crăciun.

De asemenea, în India pudra de turmeric este folosită și pentru obținerea vopselelor de haine.

"Are un gust iute, nu este exagerat de iute comparativ cu chili sau cu alte plante, este aromatic, are un miros foarte pregnant și un gust ușor teluric. Cu orez merge perfect, cred că se poate folosi și la Paella și cu fructe de mare. Și în general mâncăruri pe bază de carne.", a mai spus medicul.

Turmericul a fost îndelung utilizat în medicina tradițională indiană, dar și în cea chineză, datorită numeroaselor proprietăți terapeutice.

"Conține un element care se numește curcuma și aceasta are un efect antioxidant puternic, antiinflamator și protejează celulele nervoase. Deci efectul lui principal este pentru bolile inflamtorii și pentru protecția creierului.", a mai spus medicul.

Multe studii vorbesc despre legătura dintre turmeric și boala Alzheimer.

"Reduce markerul sinaptic care formează amiloidul care se depunde în creier în boala Alzheimer și este extrem de important de a preveni această depunere. Dar în plus de asta, s-a făcut un studiu pe pacienți care au deja boala Alzheimer, și s-a îmbunătățit starea lor după consumul de turmeric.", a adăugat medicul.

Curcumina, substanța activă din turmeric, este un exemplu de nutraceutic și este unul dintre puținele pentru care mai multe studii au evaluat rolul său potențial în Alzheimer.

"Efectul principal pentru declinul cognitiv este esențial și pentru prevenție și pentru refacerea celulelor nervoase și pentru tratament. Al doilea efect important este efectul antininflamator, deci în toate bolile articulare pentru combaterea durerii.", mai spus medicul.

Datorită proprietăților sale antiinflamatorii puternice, turmericul poate fi o opțiune sigură și eficientă de tratament pe termen lung pentru persoanele cu osteoartrită.

"Ca antioxidant este util pentru creșterea imunității și pentru prevenția cancerului. Previne bolile de inimă, hipertensiunea, infartul miocardic și controlează zahărul din sânge, deci tot ceea ce e nociv în ziua de astăzi.

Băutura care ajută la tratarea durerilor menstruale. Este şi un anticoagulant natural

Conform studiilor, turmericul poate ajuta și la prevenirea diabetului – îmbunătățește rezistența zahărului și controlează nivelul zahărului din sânge.

"În țările asiatice este folosit ca o băutură și care ajută în tratamentul durerilor menstruale.", mai precizează medicul.

De asemenea, turmericul poate juca un rol important în tratamentul depresiei, poate îmbunătăți sănătatea pielii și poate preveni degenerarea ochilor.

"Efectul nociv al lui este unul singur, care de fapt nu e nociv – crește coagularea sângelui, adică medicamentele care cresc coagularea sângelui se dau în tratamentul bolilor de inimă, de diabet, pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge deci acesta este un tratament anticoagulant natural oarecum. Trebuie să știm că atunci când consumăm regulat turmeric trebuie să oprim consumul lui de o intervenție chirurgicală, pentru că crește riscul de sângerare.", mai spune medicul.

S-a dovedit că asocierea turmericului cu piper negru crește capacitatea organismului de absorbție a substanțelor benefice.