"Bombe calorice" din cauza cărora poţi să te îngraşi vara

Ei bine, pepenii, cireșele, înghețata, cocktail-urile sunt doar câteva dintre ispitele siluetei. Dar nu te îngrijora, pot fi consumate chiar și acestea, dacă optezi pentru cantitatea corectă.

A început sezonul pepenilor, iar mulți oameni mănâncă acest fruct răcoros la orice oră a zilei și în cantități mari. Este însă unul din fructele care îngrașă, la fel ca cireșele și căpșnuele.

"Trebuie întotdeauna cu moderație. Ele trebuie consumate în prima parte a zilei, niciodată în partea a doua a zilei, pentru că în prima parte a zilei suntem mai activi și atunci rata metabolică este mai accelerată și nu avem probleme. În schimb, atenție la pacienții cu boli cronice, mai ales cei cu diabet zahărat, aici trebuie consumate în cantitate foarte mică.

Ce cantitate putem consuma?

"Un om normal poate consuma pepene roșu sau galben, din punct de vedere caloric este egal, până la 500, 550, chiar 600 de grame pe zi, dar în niciun caz să facem acea cură vestită de 4-5 zile numai pepene, pentru că supraîncărcăm organismul cu foarte mult zahăr și din păcate ne spunem unui risc de a dezvolta boli cronice, de exemplu diabetul zaharat".

De asemenea, medicul spune că e mai bine să mâncăm fructele proaspete decât să facem smoothie. Consumate ca atare, au mai multe fibre, vitamine și minerale.

"Dacă consumăm foarte mult pepene sau orice fruct în general, cantitatea de fructoză se dublează sau se triplează, organismul nu știe să îi facă față și la un moment dat pot apărea probleme de sănătate și chiar creștere în greutate".

Pe lista de bombe calorice ale verii se află și înghețata.

"Înghețata pe care o avem noi la dispoziție, din păcate, este chiar o bombă calorică. Are coloranți, are arome, are e-uri, deci iată că este o mare bombă calorică".

Îngheţatele din comerţ depășesc majoritatea 200 de calorii per 100 g, adică jumătate din valoarea calorică a unui prânz sănătos format din peşte şi salată.

"Eu aș recomanda consumul înghețatei foarte moderat, aproape spre minim, adică când este o ocazie mai specială, dar altfel să nu îl consumăm zilnic, pentru că este un adevărat pericol."

Și a venit momentul să vorbim și despre cele mai consumate băuturi în timpul verii. Prea puține persoane știu care este pericolul la care se expun când comandă un cocktail cu alcool sau un frappe.

Conținutul de zahăr este foarte mare. Toată lumea consumă frapperui, chiar și eu mai consum. Dar și acolo atenție, dacă este o cantitate mare de cofeină, dacă este o cantitate mare de zahăr, nu este benefică organismului mai ales în perioada verii. E bine să nu-l consumăm în mod frecvent, dar o dată – de două ori pe săptămână fără nicio problemă.

În schimb, specialiștii ne recomandă să evităm băuturile carbogazoase și cocktail-urile.

Mai putem bea și sucuri de fructe, dar în cantități moderate. Sau mai putem face ceva, să găsim un compromis, eu zic „lungiți-l cu apă”. Încercați cumva să adăugați mai multă cantitate de apă și să nu fie atât de concentrat și cantitatea de suc să fie mai mică, nu un pahar de 500 ml. Încercați să fie undeva la 250 ml suc de fructe și restul să fie apă.