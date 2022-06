Bulgaria, o destinaţie preferată de milioane de turişti. Locuri ideale pentru o vacanţă frumoasă

Dacă nu ți-ai rezervat vacanța din timp, îți prezentăm toate motivele să alegi Bulgaria. Destinația se află în topul preferințelor românilor pentru pachetele turistice accesibile, apa limpede și cei 100 de kilometri de plaje cu nisip fin.

"Salutare, dragii mei prieteni români! Mă cunoașteți deja – sunt Hristo Stoichkov. Îmi face plăcere să vă felicit pentru începutul sezonului de vară 2022! Sunteți familiarizați cu litoralul bulgar al Mării Negre și cu ospitalitatea bulgărească. De asemenea, mai știți că voi, prietenii noștri români, sunteți întotdeauna bineveniți în Bulgaria.", a spus Hristo Stoichkov.

În 2021, numărul turiștilor români care au ajuns în Bulgaria pentru vacanța de vară a fost de 461.000, de aproape 3 ori mai mare decât în anul 2020.

"Avem experiențe unice de oferit oaspeților noștri din acest an – turiștii români. Am fost de multe ori în România și am experimentat ospitalitatea voastră grozavă. De aceea, îmi doresc – ca voi și eu – să avem posibilitatea de a petrece mult timp pe litoralul bulgar al Mării Negre în acest an, fiind un sezon estival grozav. Vă doresc tuturor un an sănătos!", mai spune acesta.



În Bulgaria poți ajunge cu trenul, autocarul, avionul și, evident, mașina. Ultima opțiune este și cea mai apreciată de românii care au trecut deja granița pentru vacanța de vară. Cel mai bun punct de trecere a frontierei, dacă pleci din București, este Ruse.

Dunărea formează o graniță naturală între Bulgaria și România, iar accesul rutier este posibil numai peste ‘Podul Prieteniei’, pentru care se percepe o taxă la fiecare tranzit. Însă, costă doar 13 lei la plecare și 9 lei la întoarcere.



"Bulgaria este faimoasă pentru izvoarele sale cu apă minerală. Ca fotbalist, m-am recuperat de multe ori în aceste izvoare minerale. În Bulgaria avem și nămol curativ, pe care l-am folosit pentru reabilitare când jucam fotbal, pentru că așa mi-a revenit corpul în cel mai rapid mod, ca să pot juca fotbal atâția ani. Vă așteptăm cu drag în toate centrele spa din Bulgaria.", a mai spus Hristo.



În Bulgaria există o tradiție de balneoterapie veche de o mie de ani. Clima marină moale specifică în combinație cu izvoare minerale curative și nămolul curativ oferă oportunități de tratament, recuperare și recreere.

O astfel de bogăție de resurse naturale, combinată cu un hotel modern și facilități de spa, oferă oportunități excelente pentru tratarea eficientă a bolilor cele mai răspândite în timpul nostru.



"Poate știți că Hristo Soichkov este un pasionat de schi. Avem câteva stațiuni de schi unice în Bulgaria – Bansko, Pamporovo și Borovets. Nu e de mirare că Bansko este una dintre stațiunile de iarnă din lume, unde se țin cupele mondiale de schi alpin. Nu e de mirare că împreună cu starul mondial Marc Girardelli am fost declarați cetățeni de onoare ai orașului Bansko. Nu e de mirare că Bansko are o pârtie de schi numită după marele Alberto Tomba. Sper ca impreuna să avem o vacanță de schi în Bulgaria, în luna decembrie, să ne bucurăm de natura bulgărească. Permiteți-mi să o spun încă o dată – eu, Hristo Stoichkov, voi fi încântat să vă urez bun venit în Bulgaria pentru sezonul de iarnă din acest an."

Basko e un nume bine-cunoscut în România. Zeci de mii de turiști români merg la schi în stațiunea aflată la 150 kilometri sud de capitala Sofia. Modernizate și cu prețuri rezonabile, pârtiile din Bansko atrag fluxuri de turiști, în special din Europa de Est.



"Sunteți familiarizați cu bucătăria unică bulgărească. Nu poți da greș niciodată cu tot ce vei gusta aici. Bulgaria este unul dintre cei mai mari producători de vin din lume. Avem o mulțime de mănăstiri, o cultură grozavă, care vă va asigura o vacanță grozavă și, după cum spuneam, prietenia este cea pe care nu o puteți cumpăra niciodată, poporul bulgar și românesc sunt mereu împreună, așa că va fi plăcerea mea să vă urez bun venit în Bulgaria."

Dacă ajungi în Bulgaria, încearcă Banitsa. Este un produs de patisserie, un fel de plăcintă. De obicei se mănâncă la micul dejun. În funcție de umplutură, Banitsa poate fi sărată (cu brânză, spanac, ciuperci, varză) sau dulce (cu dovleac, mere, nuci).



"Bulgaria este o destinație de călătorie preferată de milioane de turiști din întreaga lume. Vizitează Bulgaria!", a mai spus Hristo Stoichkov.