Ce înseamnă boala ficatului gras. Explicaţia medicilor specialişti

40% din populație suferă de ficat gras. Statisticile devin și mai îngrijorătoare dacă ne uităm la persoanele care se confruntă cu această afecțiune. Conform specialiștilor, nu mai este o boală doar a pacienților cu un stil de viață haotic, care au probleme cu kilogramele în plus sau care consumă alcool în mod excesiv.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Semnalul de alarmă a fost tras de medicii pediatri din Statele Unite care au constatat multe cazuri de ficat steatozic la copii sub trei ani. Vinovatul era chiar fresh-ul de fructe pe care cei mici îl consumau. Din nefericire, nici măcar zahărul din fructe nu hrănește organismul. Fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, fermentează și se transformă în alcool.



"Ficatul gras este un termen foarte generic, care acopera o plaja larga a ficatului, care merg de la lucruri simple si reversibile si benigne, care se intalnesc frecvent in poulatie. Spectrul afectiunilor severe merge pana la afectare hepatica severa si ciroza, e o problema serioasa, asta apare la un procent mic la pacientii cu ficat gras, dar statistica arata ca lucrurile sunt in crestere, numarul pacientilor care sufera de aceste boli din pacate s-a marit.", a Theodor Voiosu, medic primar gastroenterolog.





În general, boala ficatului gras este silențioasă. Prezența unui simptom nespecific, cum ar fi oboseala excesivă, ar trebui să atragă atenția în acest context, mai ales dacă pacientul simte și un disconfort în partea superioară dreaptă a abdomenului.

Principalele cauze care duc la apariția steatozei hepatice includ consumul excesiv de alcool și de alimente intens procesate, dar și sedentarismul. Pe scurt, un stil de viață nesănătos, care ține de tradițiile culinare, dar și de dezinteresul pentru practicarea unui sport sau pentru respectarea unui program de exerciții fizice.



"O larga gama de alimente bauturi, mai ales cele alcoolice, pot duce la incarcarea grasa a ficatului, important este de inteles ca stilul acesta de viata modern, cu fast-food, zahar, grasimi, duc la acumularea kilogramelor in exces si incarcarea in paralel cu grasime ficatului. Fructele sunt asociate in general cu un principiu alimentar sanatos. Ca au vitamine, sunt in general recomandate de doctor, daca ne gandim ca o cantitate mare de zahar provine din fructe, teoretic poate exista o legatura cu ficatul gras, nu as merge atat de departe sa spun ca reprezinta o cauza importanta, dar caloriile din fructe sunt si ele calorii si nu ne ajuta sa slabim.", a mai spus medicul.

Fructele cu cel mai mare conținut de zahăr sunt strugurii, care au aproximativ 18 grame de zahăr pe 100 de grame de fruct, bananele bine coapte cu 15,6 grame de zahăr pe 100 de grame și mango cu 14,8 grame de zahăr pe 100 de grame de fruct. Tot din acest top fac parte cireșele și merele.