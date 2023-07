Ce să faci dacă te întâlneşti cu ursul pe un traseu montan din România

Vara înseamnă, printre altele, și aventuri montane mai ales pentru iubitorii de natură. Însă, dacă ne uităm la jurnalele de știri, se pare că „ursul” a devenit invitatul surpriză de pe lista de activități.

Sursa foto: Unsplash.com

Cu toate că sunt puține incidente cu final nefericit, este recomandat să nu ne bazăm pe vorba „mie sigur nu mi se întâmplă”, ci mai degrabă să fim precauți. Dar nu renunța la mersul pe munte, doar ține minte măsurile din materialul următor.



"O regulă importantă este să nu călătorești singur în sălbatice daca suntem în grup putem să vorbim, fără să facem gălăgie, doar să ne facem prezenți pentru ca animalele vor știi cu mult înaintea noastră ca noi suntem acolo si ele nu vor veni pentru ca nu își doresc contact.", a spus președintele Asociației JNEPENILOR Răzvan Ciobanu.



În cazul în care ursul se apropie sau pare amenințător, încearcă să te faci cât mai mare posibil. Ridică brațele și palmele în aer și încearcă să faci cât mai mult zgomot. Astfel, poți îndepărta ursul și îl poți face să te perceapă ca pe o amenințare.



"Animalele sunt cele mai active in principal la răsărit si la apus. Atunci când soarele este foarte sus si când e răsăritul este forte devreme, nu am apucat sa ieșim pe traseu, iar cand vorbim de apus e clar ca nu ar trebui sa mai fim pe munte, ci într-un loc in siguranța.", a mai spus acesta.



Este important să respecți întotdeauna natura sălbatică a urșilor și să le acorzi spațiu și respect. Dacă te confrunți cu o situație periculoasă, raportează-te imediat autorităților competente sau apelează la ajutorul unui ghid montan.





"Daca întâlnim un urs in oraș si la fel ca pe munte, daca suntem singuri sau in grup va trebui sa facem tot posibilul sa ne depărtam ușor de el. După ce ne-am asigurat ca suntem in siguranța, mergând chiar si pe mijlocul străzii daca e nevoie, trebuie sa alertam autoritățile.



Specialiștii sunt de părere că un factor important pentru care urșii coboară în zone populate de oameni este defrișarea. Acest motiv îi face să părăsească habitatul lor natural și să vină după mâncare.

Astfel, în România s-au înregistrat din 2019 până în prezent mii de atacuri. Dacă sunteți în situația în care să vă aflați în apropierea unui urs este bine să nu fugiți, ci să vă păstrați calmul.



Un gest complet interzis este hrănirea urșilor. Acest lucru duce la obișnuirea lor cu prezența umană și poate duce chiar la un comportament agresiv în căutarea hranei.



Atunci când ursii sunt hrăniți de oameni, ei își schimbă comportamentul natural. Devin tot mai îndrăzneți și își pierd frica față de oameni. Asta poate duce la interacțiuni periculoase între oameni și ursi.

Anual, Răzvan împreună cu echipa lui organizează o tabăra gratuită la care se înscriu participanți de toate vârstele. Indiferent de cât de mici sau de mari sunt, pe toți îi caracterizează același lucru – dragostea față de munte.