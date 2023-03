Cine poate purta roşu pe buze. Cum alegi nuanţa potrivită

Roșu semnifică erotism, pasiune, dragoste și curaj. Femeile care poartă roșu sunt percepute ca fiind adevărați lideri, hotărâte și ambițioase. Un strop de roșu te poate ajuta chiar și într-o întâlnire de afaceri.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Primul și cel mai important lucru este să ținem cont de culoarea părului nostru. Brunetelor le merg mai bine anumite nuanțe de rujuri. Blondelor le merg mult mai bine nuanțe un pic mai aprinse, mai roșiatice, chiar și acesta corai.

Roșu semnifică erotism, pasiune, dragoste și curaj. Femeile care poartă roșu sunt percepute ca fiind adevărați lideri, hotărâte și ambițioase. Un strop de roșu te poate ajuta chiar și într-o întâlnire de afaceri.

"Atunci când optăm pentru un ruj roșu, clar blush-ul trebuie să fie mai potolit ori optăm pentru ceva mai bronzant, ori un blush piersică, spre nude, dar niciun caz spre nuanțe de roz.", a spus Ana Cucuta, make-up artist.

Iar la fardul de la ochi ce nuanțe punem?

"După gustul meu, ar trebui să fie totul foarte natural și diafan, aș recomanda nuanțe pale, pastelate, toate în tonuri mai maronii, mai solare, dar putem să ne ducem și către șampanie.", spune Ana Cucuta, make up artist.

Pentru buze perfecte ai nevoie de un ruj și de un creion în aceeași nuanță.

Dacă vrem rezistență mare a rujului nostru, atunci putem și să pudrăm buzele înainte să aplicăm creionul.

Tot pentru rezistența rujului este recomandată și exfolierea buzelor în avans.

"Pe net circula un truc cum că dacă stăm așa și desenăm aici, când deschidem, uite, e un contur perfect și asta poate să fie un punct de pornire. Și în momentul asta avem un contur ușor depășit fără să îl fi greșit. Un alt truc este să desenăm ca doua sfere în partea aceasta și fix cât sunt ele putem să depășim.

În cazul în care nu-ți dorești un volum mai mare, trebuie doar să urmezi linia buzelor. Iar în caz că greșești, cu un corector și cu o pensulă ieși din bucluc.

Mă duc fix pe exterior. Și îmi fac o linie perfectă și în felul acesta îmi definesc și mai bine forma. Dacă folosim un ruj cremos, un ruj clasic indicat ar fi să aplicăm creionul pe toată buza pentru că o să dea rezistență mai mare rujului nostru.

Aplicarea rujului roșu durează până la 5 minute, așadar cuvântul cu care trebuie să pornești este ... răbdare.

"Dacă avem timp să reaplicăm rujul pe parcursul zilei, putem să folosim un ruj lucios, hidratant, pentru că nu usucă buzele. Dacă în schimb nu avem timp să ne rujăm, atunci un ruj mat, rezistent la transfer este excelent.", mai spune make-up artistul.

Rujul roșu este mai potrivit și pentru petreceri, întrucât rezistă chiar și atunci când bei sau mănânci.

"Vreau să îți arăt ceva ce mie îmi place foarte mult și anume îmi place să aplic gloss peste tot rujul roșu, dar este un efect care merge mai mult de poze, pentru că nu rezistă foarte multe ore."

Dacă vrei să ștergi rujul roșu pe parcursul zilei, dar nu vrei să te demachiezi și de restul produselor, iată ce poți face...

"Două dischente demachiante cu loțiune micelară pe ele și trebuie să tragem de culoare spre interior. Am întors discheta pe partea celaltă și mă duc și la colțul celălalt. După ce am făcut asta, o să vin cu pensula cu care am aplicat fondul de ten și cu ce mi-a rămas pe ea ... tot spre interior. Pudrăm și e perfect și putem să aplicăm un ruj nude.