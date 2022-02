Cum se prepară desertul care nu pune dietele în pericol

Dar totuși de ce să riscăm, dacă există alternative? Colega mea, Georgiana Mihăilă, a descoperit cea mai gustoasă rețetă de tartă cu ciocolată, fără zahăr și cu puțin carbohidrați. Astfel, nici nu trebuie să ne mai rezumăm doar la o singură felie.

Apropo, arată și foarte bine. Deci, dacă te gândești să îți surprinzi partenerul sau partenera, sigur vei reuși cu o astfel de bunătate. Așadar, nu mai sta, ia o foaie și un pix și notează-ți rețeta.

Reţetă delicioasă: Tartă cu ciocolată, fără zahăr

''O tartă cu conținut redus de carbohidrați, fără gluten, fără zahăr. Foarte sănătoasă'', a spus Ana Mărginean, cofetar lowcarb.

Blatul se face foarte simplu. Primul pas, adaugă într-un mixer 150 de grame de făină de migdale, 20 de grame de făine de cocos, 20 de grame de făină psyllium, 20 de grame de cacao, 100 de grame de unt rece, 100 de grame de eritritol, un ou, 10 grame de praf de copt și arome.

''Se amestecă la viteză medie până când se omogenizează. Aluatul trebuie să aibă această consistență, puțin sfărmicios'', a mai spus Ana Mărginean.

Apoi, se adună tot aluatul într-o bilă și se bagă la frigider pentru aproximativ o oră.

''Aluatul a stat la rece și este pregătit să-l modelez în forma de tarta. Voi unge forma de tartă cu puțin ulei. O să iau o bucată și o așez în formă și îl întind uniform cu mâinile. Trebuie să avem grijă să îl întindem peste tot cam la aceeași grosime, nici foarte subțire, nici foarte gros, putem să verificăm cu o lingură, dacă este de 2 mm este ok'', a menţionat Ana Mărginean.

Acum, Ana umple și marginile cu aluat. Iar la final, le taie cu ajutorul unui cuțit ascuțit.

''După ce am așezat aluatul în formă, este momentul să mai stea încă jumătate de oră la frigider'', a mai menţionat Ana Mărginean.

După acest timp este pregătită să fie băgată la cuptor.

''O să înțep cu o furculiță aluatul, o să pun o foaie de copt și niște greutăți. Tarta merge la cuptor, unde va sta 10 minute cu hârtia de copt și 10 minute fără'', a precizat Ana Mărginean, pasionată de cofetăria lowcarb.

Acum, a venit rândul surprizei – un sos de vișine cu alcool.

''Am fiert sosul de vișine, vișine cu îndulcitor, am adăugat gelatina, iar acum pun esență de vișinată și puțin alcool. Mm, mai mult, doar este ziua îndrăgostiților și îndrăgostiții au nevoie de afrodisiac'', a spus pasionata de cofetărie.

Sosul va fi surpriza din interior. Iar pe deasupra, acesta va fi acoperit de o cremă delicioasă de ciocolată.

''Am încălzit smântâna lichidă și voi turna peste ciocolata, ciocolată neagră, fără zahăr, sau ciocolată cu lapte. Am pregătit sosul de ciocolată și îl vom turna peste tartă. Am pus sosul de ciocolată, este momentul să meargă la frigider, ca să se întârească, iar după o decorăm'', a mai spus Ana Mărginean, pasionată de cofetăria lowcarb.

Tarta de ciocolată poate fi decorată cu căpșuni, zmeură, bomboane, biscuiți sau chiar flori comestibile.

''Tarta de ziua îndrăgostiților este gata'', a afirmat Ana Mărginean.

Rezultatul e delicios, cremos și foarte delicios. Și, nu uitați, e low carb, deci puteți să vă bucurați de ea chiar dacă sunteți la dietă.