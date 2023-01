Cum reacţionăm atunci când primim un cadou care nu este pe placul nostru

Nu sunt puține momentele în care un dar superb ambalat ascundea un interior departe de așteptările noastre. Să-ți păstrezi zâmbetul pe buze, nu e ușor. Însă, psihologul Cristina Ionescu are o serie de tipsuri care ne pot ajuta totuși să depășim mai ușor aceste situații neplăcute.

"Iată și un moment care poate fi, într-adevăr, inconfortabil pentru o persoană care primește cadoul nepotrivit, dar evident că sunt soluții pentru acest lucru. Și una dintre ele este chiar să mulțumim, indiferent că acel cadou corespunde sau nu așteptărilor noastre, sau este în concordanță cu ce ne place sau nu, e important în primă fază să mulțumim. Atunci putem să spune pur și simplu „mulțumesc, foarte drăguț din partea ta!”, a spus Cristina Ionescu.

De asemenea, nu ezita să pui întrebări.

"În sensul că „wow, ce șosete drăguțe, nu am mai văzut modelul acesta niciodată, de unde le-ai luat? Ai și tu o pereche asemănătoare?” din această zonă și dezghețăm cumva acel moment.

Întrebând, de exemplu, dacă darul are o poveste în spate, te-ar putea surprinde să afli că persoana a pus mai mult suflet în cadou decât ai crezut inițial. De asemenea, dacă primești cadoul într-un grup mai mare, te poți mira și îl poți arată tuturor să îl admire. Asta mută atenția de la tine către alții.



"Un alt aspect ar fi să fim atenți la cum reacționăm din punct de vedere emoțional, adică să avem contact vizual în momentul în care mulțumim, de exemplu, să îmbrățișăm eventual, să îi arătăm persoanei respective că totuși suntem recunoscători pentru simplu fapt că s-a gândit să ne facă un cadou."

De asemenea, poți începe să citești instrucțiunile, ca să te arăți interesat de obiect. Iar dacă ceilalți așteaptă să deschidă darurile lor, încurajează-i să continue.



"De asemenea, putem să spunem și adevărul. Dacă este o persoană apropiată, cu care ne simțim confortabil, nu este absolut nicio problemă să spunem adevărul în sensul că „nu se potrivește foarte bine” sau „nu știu unde aș putea eu să port acest lucru pe care l-am primit, dar mă întreb dacă l-aș putea schimba” sau eventual chiar să fac o glumă cu persoana respectivă și să începem să râdem împreună."

Dar tu ai fost în situația în care ai oferit un cadou nepotrivit? Cu siguranță răspunsul este da, însă, și în acest caz este important să reacționezi corespunzător.



"Aici este foarte important să ne analizăm pe noi și să ne dăm seama cu ce intenție am oferit cadoul respectiv. Dacă am oferit cadoul respectiv cu intenția de a-i face pe plac persoanei respective sau de a primi un feedback pozitiv, atunci cu siguranță dezamăgirea va fi mai mare, dar e important să ținem cont că dezamăgirea persoanei respective nu este responsabilitatea noastră. Luând în calcul acest lucru să acceptăm că în acel moment nu am fost pe aceeași lungim de undă, dar gestul în sine a fost cu o intenție bună.

Putem să punem întrebări, la modul „este ceea ce ți-ai dorit? Sau ești mulțumit? Să știi că poți să îl schimbi” și eventual pot să iau asta în considerare înainte de a face cadoul respectiv, să mă asigur că persoana respectivă poate să schimbe cadoul.