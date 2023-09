De ce banii nu aduc fericirea. Explicaţia psihologului

Specialiștii ne avertizează că materialismul ne poate influența starea de bine. Deși există și urmări pozitive acestui obicei, cum ar fi sentimentul de satisfacție, în același timp poate provoca stres și anxietate, lipsă de timp, relații defectuoase și comparare socială.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Persoanele materialiste isi doresc intotdeauna ce este mai bun, fie ca este vorba de cel mai scump telefon sau o masina de lux. Dar, chiar si cand cererile acestora sunt indeplinite, materialistii nu reusesc sa fie fericiti.



"Este intr-adevar un trend tocmai din cauza acestei imagini perfecte care este mediatizata, este promovata in social media. Poate influenta viata in sensul ca nu reusim sa ne mai bucuram de noi insine, nu mai reusim sa atingem fericirea si tindem sa credem ca doar daca ne cumpărăm acea masina luxoasa, sau acea casa pe malul marii sau merg in nu stiu ce excursie scumpa o sa fiu fericit sau fericita, pe cand sunt doar lucruri pe care mi le imaginez dupa ceea ce este in exterior, nu este mica mirare ca observ ca foarte multi oameni spun ca am fost in excursia aia nu m-am bucurat asa mult sau mi-am cumparat masina aia dar m-am obisnuit imediat cu ea.", a spus Cristina Ionescu, psiholog.

Majoritatea oamenilor au tendinta sa se duca catre perfectionism, sa isi imagineze o viata idealizata din punct de vedere material, si atunci se creaza aceasta goana nebuna catre lux, dar fara a se intreba care este motivul pentru care isi doresc acest lucru.



Totodată, bunurile materiale nu ne pot satisface niciodată pe deplin, pentru că întotdeauna ne putem dori mai mult, astfel încât îndeplinirea obiectivului materialist devine dificil de realizat.



"Poate duce aceasta inclinatie spre materialism, poate duce la superficilitate in relaxiile cu ceilalti pentru ca ceea ce incepem sa apreciem in relationarea cu ceilalti vor fi lucrurile pe care le detin, adica ce masina are, ce functie are, ce casa are, in ce vacante se mai duce, cati bani cheltuie la shopping, asta duce pe un focus care nu duce cum va fi omul ala cand voi trece prin ceva mai dificil sau pot sa comunic cu omul respectiv sau imi poate fi alaturi in situatii delicate sau in situatii in care eu ma bucur?"

Un studiu, publicat in revista Journal of Happiness Studies, a aratat ca un nivel ridicat de recunostinta si un nivel scazut de materialism la adolescenti a fost asociat cu o mai mare satisfactie asupra propriei vieti, integrare sociala si un nivel scazut al depresiei.



"Ar fi intr-adevar doua intrebari pe care daca ni le-am adresa ne-ar fi de ajutor, in primul rand daca suma pe care o cheltuim pe obiectul repsectiv provoaca anxietate sau bucurie sau daca achizitionarea obiectului pe care vrem sa il cumparam ne provoaca stare de bine pe termen lung sau pe termen scurt.", a mai spus psihologul.