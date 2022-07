Decizii de consum nepotrivite, risipă financiară mare

Conform studiilor, dorințele au o pondere mai mare decât nevoile, astfel că, cele mai multe decizii de consum pe care le intreprindem sunt total nepotrivite și dăunătoare, ducând la o risipă financiară și mai mare.

Alexandra Dobraniș, terapeut Theta Healing, despre mindfulness în era consumerismului

"Conceptul de mindfulness înseamnă ancorarea aici și acum, în prezent. practic conștientizându-ne emoțiile, gândurile și senzațiile, fiind conștienți de toate alegerile pe care le facem în aceste momente.

În calitate de consumatori, toate alegerile pe care le facem, le facem pe baza emoțiilor și în baza sentimentelor pe care le avem. Și ce vreau să menționez este faptul că întotdeauna noi nu cumpărăm produse sau servicii, cumpărăm povești și emoții.

În momentul în care noi ne hotărâm să facem o anumită achiziție, trebuie să fim conștienți de motivele pe care le avem în spate. De cele mai multe ori, oamenii au tendința de a se lua după efectul de turmă, sau se lasă pradă sentimentelor şi comportamentelor pe care le au în acel moment. Din această cauză pot apărea diverse dezechilibre financiare, care pot duce la diverse pierderi materiale.

Ce este recomandat în acest caz este faptul că un consumator conștient este un consumator informat, este un consumator care ia alegeri și ia decizii în baza tuturor informațiilor pe care le dispune și în baza tuturor nevoilor pe care le avem. De ce menționez nevoi? Pentru că este important să știm că nevoile umane stau la baza motivațiilor noastre, iar în acest caz, piramida lui Maslow vine în ajutorul nostru.

Suntem mânați de toate nevoile pe care le avem. De la nevoile de bază până la nevoile superioare, iar în momentul în care aceste nevoi nu sunt satisfăcute există dezechilibre. De cele mai multe ori, datorită faptului că oamenii nu sunt informați ajung să ia decizii iraționale în ceea ce privește consumul.

Ce trebuie să facem pentru a nu mai cumpăra în exces

Cea mai mare parte a venitului nostru este alocată consumului 80% și 20% economiilor și investițiilor. Iar pentru a ajunge să avem un echilibru financiar trebuie să luăm în considerare următoarele aspecte. Unu la mână: să ne planificăm bugetul cu o frecvență săptămânală, să cumpărăm exact cât avem nevoie, să cumpărăm produse ecologice, să reducem sau chiar să eliminăm risipa alimentară, risipa hainelor, risipa tuturor lucrurilor pe care le consumăm în exces.

De asemenea, este foarte important să ne focusăm pe ideea de a investi, să facem economii, să facem donații acolo unde este posibil.

Și ce este foarte important – în momentul în care mergem la cumpărături, să reținem următoarele aspecte: nu cumpărăm mai mult decât este cazul, nu cumpăra doar de dragul de a cumpăra, ai grijă la bugetul pe care îl ai și respectă-l. Este foarte important, de asemenea, să nu ne lăsăm pradă emoțiilor în momentul în care mergem la cumpărături.

Dacă urmăm toți acești pași, vom ajunge să fim mult mai responsabili de propriile alegeri și, de asemenea, să trăim un mod de viață mult mai sustenabil, astfel încât să putem să ne reinvestim resursele pe care le avem în pasiuni, dorințe și alte lucruri care ne fac plăcere cu adevărat.

Alexandra Dobraniș, terapeut Theta Healing: "Banii sunt o formă de energie, sunt un instrument foarte puternic"

Ei nu sunt nici buni, nici răi, sunt pur și simplu un mod de a ne ajuta pe noi în această viață. Mintea noastră are tendința de a pune diferite etichete cu privirea la bani. Și ce vreau să vă învit în acest moment este să vă gândiți la următoarele lucruri. limitările, convingerile care vă limitează viața. Și să vă gândiți la următoarele lucruri. Care sunt poveștile pe care mi le spun cu privire la bani? Care sunt convingerile limitative pe care le am cu privire la bani? Cum ar fi: banii nu sunt suficienți, am prea puțini bani, resursele sunt limitate. De asemenea, să ne gândim care au fost și care sunt comportamentele pe care le-am preluat de la părinți în acest sens, pentru că acest lucru ne afectează în viața de adulți, iar responsabilitatea noastră este să ne debarasăm de ceea ce nu ne mai servește pentru a trăi în libertate emoțională și financiară.