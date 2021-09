Menopauza, cum putem trece mai uşor peste această perioadă stresantă. Dr. Braşoveanu: "În funcție de ea intrăm la menopauză mai devreme sau mai târziu"

De-a lungul vieții, orice femeie trece prin două etape importante. Prima este venirea menstruației, iar a doua terminarea acesteia. Cea din urmă se numește menopauză și apare, de cele mai multe ori, între 40 și 50 de ani, în funcție de rezerva ovariană.



"Ce înseamnă o rezervă ovariană? Noi ne naștem cu un anumit număr de foliculi, cu o anumită rezervă ovariană, iar aceasta este fixă, indiferent de ce tratament am avea, indiferent ce am putea face, această rezervă ovariană este fixă. În funcție de ea intrăm la menopauză mai devreme sau mai târziu", spune Gianina Brașoveanu, medic primar obstetrică-ginecologie.





În medie, o femeie mai are la vârsta de 30 de ani 12% din rezerva ovariană, iar la 40 de ani doar 3%. Când ajunge la 0%, se instalează menopauza.



"Menopauza este precedată de o premenopauză, care durează între 2-4-5 ani. Ce se întâmplă în această perioadă? Ciclurile menstruale devin neregulate. Există diferite manifestări psiho-emoționale, stări de anxietate, de depresie pentru că apar niște simptome care se numesc bufeuri, valuri de căldură – transpiri, apoi îți este frig, iar apoi îți este cald"



Odată intrate la menopauză, femeile trec din nou printr-o serie de stări. Însă, putem schimba viziunea sumbră, dând acestei etape un suflu de libertate și de redescoperire a vieții.



"Poți să începi să mergi să faci un sport, care să nu fie oxidativ, asta înseamnă nu sport care să te consume foarte tare. De exemplu, poți să mergi repede sau să alergi ușor în parc, poți să mergi la pilattes, poți să faci yoga, există foarte multe centre spa care îți oferă foarte multe lucruri frumoase, cu un masaj de relaxare și atunci pentru că tu ești relaxată și nu mai ești încordată, poți să treci mult mai ușor peste această perioadă"



De asemenea, sportul te va ajuta și să menții un echilibru între masa musculară și coeficientul de grăsime corporală. În perioada menopauzei, unii hormoni pot cauza dezechilibre la nivelul de zahăr din sânge, accelerând astfel procesele inflamatoare. Din acest motiv, unii specialiști pot recomanda și anumite suplimente.



"Ar fi bine să avem mese cât de cât regulate, adică care să aibă același interval de ore. În ceea ce privește alimentația, ar fi bine să fie o alimentație mai puțină în proteină animală există proteine și din alte surse, care sunt mult mai benefice și se absorb mult mai ușor. Și, de asemenea, ele să fie contracarate sau balansate cu un aport corespunzător de legume și fructe"



De asemenea, cei doi litri de apă trebuie consumați în continuare. La menopauză este important să asiguri echilibrul hidric, întrucât odată cu vârsta, cantitatea de apă din organism scade, ceea ce conduce la efecte precum apariția ridurilor și uscăciunea pielii.



"De asemenea, dacă știți, hidratarea nu înseamnă numai să bei apă, contează ce tip de apă bei, ce ph are și nu e vorba doar de ph, e vorba de un complex de minerale și de elemente care există acolo, care ajungând la nivel de celulă ele se pot absorbi sau nu. Dacă bei, de exemplu, numai apă alcalină nu e ok, că te dezechilibrezi"



Motiv pentru care e important să variezi. Și ceaiul verde este un remediu excelent împotriva deshidratării, iar în plus, are și efecte benefice, precum buna funcționare a rinichilor și reducerea stresului. Un alt sfat din partea specialiștilor face trimitere la administrarea de fitoestrogeni. Aceștia îndeplinesc roluri asemănătoare estrogenului uman, de exemplu, sunt responsabili cu starea de bine. Însă, atenție, se recomandă în prealabil consultul unui medic.



"Nu se administrează oricui. De exemplu, există persoane care au predispoziție pentru cancer de sân, care au predispoziție pentru alte formațiuni tumorale și atunci nu ai voie să le administrezi", a mai spus Gianina Brașoveanu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Sunt și surse naturale din care se poate beneficia de o cantitate crescută de fitoestrogeni. O plantă pe care toți specialiștii o recomandă pentru efectele sale uimitoare este turmericul.





