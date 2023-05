Metoda inovativă de a pune în valoare o operă de artă

Dornici să aibă o locuință frumoasă, tot mai mulți români fie apelează la un designer de interior, fie se inspiră din fotografiile găsite pe diverse site-uri de specialitate. Oricum ar fi, din casele lor par să nu mai lipsească tablourile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Specialiștii sunt de părere că acestea pot fi elemente cheie dacă sunt alese și amplasate corect. Georgiana Mihăilă a fost la o expoziție, intitulată Light, și a descoperit rolul luminii în amplasarea tablourilor.

"Aceste tablouri reprezinta 8 dintre cele mai importante simboluri ale luminii, atat in viata spiritual, cat si in viata reala, de aceea ele se numesc mixstar pentru ca ele combina partea de pictura cu partea de sculptura si cu partea de lumina.", a declarat Diana Nicolae, designer si artist.

Lumina si arta merg mana in mana. Nimeni nu poate admira cum trebuie detaliile dintr-un tablou sau o fotografie, daca acestea nu sunt luminate suficient de bine.

"Lumina ma ajuta sa transmit, lumina este un element constant care este in jurul nostru permanent. Chiar daca ea este constanta este perceputa diferit de fiecare in parte.", a spus Diana Nicolae, designer si artist.

"Avem pictura, dar avem si sculptura, dar mai ales avem foarte multa lumina si mai ales, nu se simte de la voi de acasa, dar aici avem un parfum care intregeste intreaga expozitie." a mai spus aceasta.

Pictura este un element important al designului interior, iar alegerea unui tablou potrivit poate fi o provocare. Insa specialistii vin cu cateva sfaturi importante pentru a lua decizia corecta.

"Primul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa vizitati cat mai multe muzee, cat mai multe galerii de arta. Cand ne place o lucrare stim imediat, e la fel ca la haine orice altceva, investigam de ce ne place, cum ne place si cumparam prima data cu sufletul si cu portofelul.", mai spune Ioana Ciocan, Comisarul României pentru Bienala de Artă de la Veneția.

Casa este „locul nostru” și de aceea este atât de important să o decorăm după bunul plac. Trebuie să ne simțim confortabil în spațiul nostru. Și, înconjurându-ne de tablourile pe care le iubim, acestea ne vor ajuta să ne bucurăm acolo unde ne petrecem majoritatea timpului. Decorarea pereților este o modalitate bună de a aduce în casă personalitate si originalitate.

"Eu cred ca fiecare locuinta are nevoie de cate un element ca sa personalizeze casa, daca nu ai elemente decorative, pur si simplu un decor daca este frumos, poate fi sec, nu reflecta personalitatea locuitorului si atunci consider ca trebuie sa avem aceste elemente in casa care pun efectiv amprenta pe decorul respectiv.", a mai spus aceasta.

Importanța tablourilor în decorarea casei nu poate fi subestimată. Tabloul are puterea de a transforma instantaneu spațiul în ceva fascinant.

"Evident fiecare trebuie sa iti trezeasca un sentiment, fie de liniste, fie de o traiere anume pe care trebuie sa o transmiti in spatiul respectiv. Daca avem dubii trebuie sa intrebam un consultat. Consultatii sunt asociati cu marile case de licitatii, de altfel marile case de licitatie transmit preturile, vezi din prima cat costa lucrarea, deci daca ai dubii apeleaza la un specialist.", a mai adăugat aceasta.

Cercetările științifice au dezvăluit că privirea tablourilor declanșează un val de dopamină în aceeași zona a creierului care înregistrează dorința, plăcerea și dragostea romantică. Peisajele romantice, sublime, provoacă contemplarea naturii și a purității. Astfel de lucrări creează apoi o stare de liniște și sunt ideale pentru camere de relaxare, cum ar fi dormitorul.

Am vazut o schimbare in ultima vreme si sunt din ce in ce mai interesati de partea artistica, ceea ce inseamna o evolutie din partea tuturor si sunt mai deschisi catre lumea artei.

Tablourile încurajează creativitatea, expresia, inspirația artistică. Acest lucru este deosebit de important, în special în casele cu copii, deoarece le dezvolta gândirea creativă.

"E o idee buna pentru toata planeta sa investeasca in arta, mai ales acum cand suntem atat de aproape de un rayboi, istoria ne dovedeste ca investitia in aur, in vin, dar mai ales in arta e o investitie sigura a carei valoare creste in timp ", mai spune Ioana Ciocan.

O lucrare celebră de artă se va vinde, indiferent de vremuri, la un preț care să îi confirme valoarea. Dacă foarte mulți investitori preferă domenii precum imobiliarele sau, în ultimii ani, criptomonede, sunt și mulți alții care și-au canalizat investițiile spre artă. Cel mai scump tablou din lume este Salvator Mundi, realizat în anul 1500, de către Leonardo da Vinci. Acesta a fost vândut în 2017 pentru 450 de milioane de dolari.