Obiceiuri care blochează abundenţa. Ce nu trebuie să mai faci

Cine își dorește mai multă abundența în viața sa, să ridice mâna sus. Puțini sunt oamenii care nu visează la câștiguri mai mari, și tot la fel de puțini sunt și cei care reușesc să le obțină.

Motivul este pe cât se poate de simplu abundența noastră a fost blocată. De cine? Chiar de noi! Specialiștii ne avertizează că prin acțiuni și chiar cuvinte, noi oprim creșterea veniturilor.

"Ce blocheaza abundenta? Este propria noastra energie. Deci noi ce avem de facut este sa lucram cu toate aceste armuri pe care le-am construit impotriva abundentei.

"Uite de exemplu, ce putem face sa lucram cu aceasta abundenta sa o atragem mai mult catre noi, este sa lucram cu credintele noastre limitative. Ce inseamna credinte limitative? Sunt acele programe mentale pe care tu le ai despre bani, despre relatia cu banii, despre profesie, despre cariera.

De exemplu, daca tu crezi ca viata este grea, daca tu crezi ca banii sunt murdari, daca tu crezi ca banii se castiga greu, daca tu crezi ca trebuie sa muncesti foarte mult pentru a avea bani, pai atunci nu intamplator aceasta este realitatea pe care o vei avea.

Noi vrem bani, vrem abundenta, vrem vacante, vrem calatorii, vrem bonusuri, dar unde sa bagam toate aceste lucruri cand dulapul nostru este plin, este plin de experiente care nu mai functioneaza, care nu ne mai servesc.

In primul rand, este nevoie de curatenie. Si cand ma refer la curatenie, ma refer si la propriu. De cate ori nu stam noi femeile si cu dulapul plin de haine care nu ne mai plac. Si avem stive de haine, de pantofi, pe care nu le-am mai purtat din 1900 toamna, aceea este o energie a abundentei blocata.

Sau relatia cu coprul, lasam corpul pe ultimul loc, este nevoie sa curatam si relatia cu corpul. Cat de des mergem sa ne facem controalele, cat de mult sau cat de multa grija avem de pielea noastra, de tenul nostru, de ce mancam. Uite relatia cu mancarea si acolo este nevoie sa facem curatenie.

Neclaritatea mi-am mai notat eu aici, deci atunci cand nu stii ce vrei, tu nu stii ce vrei de la viata ta profesionala, nu stii ce salariu vrei, nu stii ce sa faci cu misiunea ta de viata, deci neclaritatea blocheaza abundenta. Atunci cand caram pe cineva in urmerii nostri.

Deci daca tu iti cari in spate intreaga ta familie, iti cari toti fratii, iti cari toti partenerii de viata, toti prietenii, daca toti cumva asteapta sa mai profite un pic de pe urma ta financiara, nu intamplator, portofelul tau este mai suparat si bate vantul pe acolo, deci e nevoie sa cedam fiecaruia responsabilitatea asupra experientei sale financiare , asadar vreau sa repeti dupa mine:

Dau permisiunea fiecaruia sa fie responsabil pentru propria viata, iar eu ma voi ocupa de a mea. Astazi ma eliberez de tot ceea ce nu imi apartine si ma ocup de propria mea abundenta. "

De fiecare data cand, stii avem un potential stim ca putem mai mult, ca meritam mai mult, dar ne gasim scuze si simpla afirmatie, gen: da, dar, mi-ar placea sa merg la un job sa fie mai bine platit, da, dar nu am timp, nu se poate, ne gasim atat de multe, da daruri, atat de multe scuze, ei afla ca toate aceste scuze iti blocheaza abundenta.

De fiecare data cand spui, eu nu am timp, afla ca saracesti. Afla ca iti blochezi abundenta pentru ca timpul reprezinta energia banilor. Daca tu te prioritizezi pe tine, daca tu prioritizezi timpul tau, daca scoti din vocabularul tau expresia aceasta : eu nu am timp, efectiv iti oferi timp pentru bani. Ai timp - ai bani, nu ai timp - nu ai bani.

Neiertarea, dragii mei, de fiecare data cand exista un blocaj in latura financiara, intreaba-te, exista cineva in viata mea pe care nu l-am iertat? Pentru ca afla ca de fiecare data cand esti in energia asta a neiertarii, cand esti in resentimente fata de o persoana, cand efectiv nu vrei sa o ierti, acea neiertare vine la pachet cu o vibratie foarte joasa.

Asadar, va doresc o viata plina de bogatii interioare si exterioare pentru ca le meritati si pentru ca Dumnezeu ne vrea in acest fel.