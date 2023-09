Pericolele ascunse ale onicofagiei. Cum scăpăm de acest obicei

Cu cât este mai comun un obicei, cu atât tindem să îi dăm mai puțină atenție. O teorie valabilă și în cazul persoanelor care își rod unghiile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Afecțiunea se numește onicofagie și, conform specialiștilor, afectează 50% din populație – atât adulții, cât și copiii.

Chiar dacă poate părea doar o obișnuință infoensivă, aceasta poate avea consecințe negative asupra sănătății și stării generale. În primul rând, este o sursă importantă pentru germeni și bacterii, care pot duce la probleme digestive și nu numai.

De asemenea, provoacă și probleme dentare, are un impact psihologic puternic și, bineînțeles, creează urmări neplăcute la nivelul unghiilor.

"Onicofagia reprezinta termenul medical pentru gestul de roadere a unghiilor si este un gest intalnit atat in randul copiilor, cat si al adultilor si daca in copilarie poate fi interpretat ca fiind un gest normal, cand vorbim de aceasta onicofagie la adulti trebuie sa identificam o posibila cauza care poate sa fie un gest complusiv aceasta de a roade unghiile", a spus medicul Brigitta Mihai.



Atunci când este roasă și pielea din jurul unghiilor sau unghiile și se produc răni, implicațiile pot fi de natură dermatologică, psihologică și stomatologică.



Pe langa faptul ca nu este igienic si provoaca rani unghiilor si degetelor, acest obicei poate fi si foarte rau pentru sanatatea orala si smaltul dintilor. Bacteriile gasite in unghii, pe langa faptul ca pot provoca o infectie la nivelul sistemului digestiv, pot fi cauza unor infectii locale la nivelul cavitatii orale. Mai mult, roaderea unghiilor afecteaza grav articulatia maxilarului.



Onicofagia poate duce și la probleme digestive, ca rezultat a contactului frecvent dintre mâini și gură, care încurajează transferul de bacterii și germeni. Cele mai comune afecțiuni sunt infecțiile gastroinstetinale, paraziții intenstinali și disfuncțiile florei intenstinale. De obicei, acești paraziți se manifestă prin disconfort abdominal, diaree și balonare.



Există mai mulți factori ce pot declanșa această obișnuință, fiecare dintre ei contând în felul său. Cei mai importanți fiind însă stresul, plictiseala, anxietatea și frustrarea.



"Cred ca e o arta a preventiei in ceea ce priveste aceasta muscatura frecventa a unghiilor pentru ca metode efective de tratament nu prea exista, inlaturarea factorului favorizant care in cazul asta ar putea sa fie niste ganduri, un element stresant, o situatie neplacuta de acasa sau probleme la serviciu la job ar fi principalul element terapeutic. O data ce o persoana a devenit constienta de obiceiul sau, ar putea incerca redirectionarea energiei destinata acestei deprinderi, pentru o actiune diferita. Pentru unii oameni, acest lucru inseamna sa isi tina mainile ocupate pentru a nu avea vreo sansa sa le duca in mod inconstient la gura.", a spus medicul.