Protezarea minim-invazivă a şoldului, soluţie pentru pacienţii care se tem de operaţie

Există numeroase studii care arată că această intervenție minim-invazivă garantează o durere postoperatorie mai mică, o perioadă mai scurtă de recuperare și o revenire mai rapidă la activitățile zilnice.



Intervenția chirurgicală se recomandă persoanelor care suferă de dureri la nivelul șoldului și au o impotență funcțională parțială, iar tratamentul nechirurgical nu mai oferă rezultate. Însă, mulți dintre pacienții care ajung în această situație se tem și amână intervenția din sala de operație. Motiv pentru care specialiștii au găsit soluții – o intervenție minim-invazivă, care garantează o serie lungă de beneficii.



"În timpul intervenției chirurgicale nu se secționează niciun mușchi și musculatura fiind întregă, pacientul poate mișca cu ușurință șoldul, fără mari dureri", a explicat dr. Robert Apostolescu, medic primar ortoped



Această intervenție presupune o incizie mică de 6-12 cm, prin care chirurgul ortoped are acces la articulația șoldului. Astfel, se elimină durerea și se îmbunătățește considerabil capacitatea de deplasare a pacientului.





"Cel mai important cred că este reducerea durerii post-operatorii comparativ cu o intervenție clasică de protezare a șoldului și, de asemenea, recuperea e mult mai rapidă", a mai spus medicul primar ortoped.



"La nici 24 de ore după intervenția chirurgicală, pacienții încep mobilizarea, moblizarea precoce este foarte importantă. Pacienții își reiau mersul din prima zi, se lucrează la reeducarea mersului, pacienții din prima zi încep exercițiile postoperatorii", a explicat şi kinetoterapeutul Marjan Mihajlov.



Pacientul va trebui să rămână internat maximum trei zile, timp în care va continua procesul de recuperare.



"Pacientul în aceste zile de internare trebuie să ajungă la o independență funcțională, să se descurce singur. Să se descurce până la toaletă, să se mobilizeze singur din pat, să revină din nou la loc, lucruri care sunt esențiale pentru a putea ajunge acasă", a mai spus kinetoterapeutul.



Însă, recuperarea nu se finalizează odată cu externarea. Pacientul va trebui să nu întrerupă antrenamentele, dacă își dorește cel mai bun rezultat.



"Exercițiile postoperatorii se încep în spital, pacientul pleacă cu un set de exerciții pe care le continuă obligatoriu acasă, preferabil și este important ca pacientul să își continue recuperarea sub supraveghere medicală", a precizat Marjan Mihajlov.



"Deci, când ajunge acasă, după trei zile, își poate face treburile uzuale în casă. La o săptămână, 10 zile poate să iasă și afară cu niște ajutătoare la început și după aceea ușor, ușor scăpăm de aceste ajutătoare", a mai precizat dr. Robert Apostolescu.



Astfel, după aproximativ o lună, pacientul ar putea să își reintre în ritm. De exemplu, cei mai mulţi pot să şofeze în siguranţă la 2-4 săptămâni după intervenţia chirurgicală minim invazivă de şold. Însă, nici de la locul de muncă nu va trebui să lipsească prea mult.



"Undeva la o lună – o lună și jumătate dacă are o muncă de birou și nu o muncă foarte grea și cam două luni – două luni jumătate, dacă are o muncă mai grea. Este mult mai încurajator pentru orice pacient să facă o astfel de intervenție chirurgicală toți pacienții asta caută – să se recupereze cât mai repede și să reintre cât mai repede în activitățile zilnice pe care le aveau înainte de boală, să se ducă la serviciu cât mai rapid, să nu aibă dureri și, sigur că da, mulți apelează la astfel de intervenție chirurgicală din frica de operație clasică.



Sunt și excepții în care metoda minim-invazivă nu poate fi folosită.

"În principiu, această intervenție chirurgicală nu are contraindicații absolute. În primul rând, trebuie să vină la o consultație, să văd despre ce e vorba, în ce stadiu se află artroza. De obicei, e bine să aibă un indice de masă corporală sub 35, adică să nu aibă obezitate de grad 3, pentru că cu cât e mai voluminos cu atât mai greu ajungem la articulație printr-o incizie mică. Și, de asemenea, nu se poate opera minim-invaziv reviziile.



Obiectivul principal al intervenției minim-invazive este reconstrucţia anatomică a articulaţiei fără afectarea musculaturii, tendoanelor sau ligamentelor din jurul şoldului.

