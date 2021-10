Ce schimbări trebuie să faci pentru un stil de viață non-toxic

"Atunci când vorbim despre stil de viață non-toxic primul lucru pe care ar trebui să îl facem este să ne schimbăm stilul nostru de gândire, să înceapă să ne pese mai mult de ceea ce ne încojuară și de ceea ce vom lăsa copiilor noștri și generațiilor următoare. Apoi, ulterior, putem trece să vorbim despre noi și, în special, alimentație, cum ne îmbrăcăm, ce punem pe pielea noastră și, desigur, putem trece ulterior să vorbim și despre mediul în care locuim zi de zi atât acasă, cât și la birou", spune Angelina Cozma, creatoarea conceptului de frumusețe nontoxică.

Așadar, prima schimbarea poate fi făcută în alimentație. Deseori, oamenii pun semnul egal între nontoxic și vegan, lucru total greșit.

"Viața non-toxică înseamnă viață echilibrată. Nimeni nu ne implementează ideea sau ne încurajează să renunțăm la carne sau la produse de origine animală. Organismul nostru are nevoie de un total de macronutrienți și micronutrienți esențiali pentru o sănătate și o imunitate puternică"

De asemenea, tot organismul nostru solicită și eliminarea produselor mai puțin sănătoase.

"De a consuma foarte multe grăsimi periculoase, de a consuma foarte multe produse procesate, de a renunța ușor la acele practici care ne aduc doar plăcere pe moment și nu o satisfacție pentru sănătate pe termen lung"

În schimb, specialiștii ne recomandă să optăm pentru acele alimente minune. De exemplu, știați că două nuci braziliene asigură doza necesară de seleniu pentru o zi întreagă? Iar același aport îl aduc și două ouă. Însă, alimentația nu este singura problemă. Angelina susține că nereguli există și în privința hainelor.

"Să trecem la minimalism și să alegem haine de calitate și mai puține decât multe și de proastă calitate. Este un lucru pe care eu îl adopt de ani de zile în viața mea de zi cu zi"

Și știliștii au recomandări în acest sens. Practic, orice garderobă nu ar trebui să conțină mai mult de 25 de piese vestimentare, care să poată fi asortate și combinate pentru a crea un număr nelimitat de ținute. Nu uita, în acest sens un rol important îl au și accesoriile. De asemenea, tot cuvântul minimalism ar trebui să definească și dulăpiorul cu produse de îngrijire și înfrumusețare.

"Tendința și la nivel internațional și peste tot este de a încuraja investiția în produse multifuncționale, adică puține, care acoperă multe nevoi și care au o încărcare de nutrienți eficentă pentru a avea rezultate"

Tu câte produse ai în rutina ta de îngrijire?

"De bază am cinci, iar rutina și de dimineață și de seară nu are mai mult de trei pași – curățare, tonifiere, hidratare, protecție. În crema de hidratare și SPF am un elixir pe care îl adaug în două pufuri și îl transform în bb cream și, în rest, produsele de make-up cum este un fard, un rimel și un ruj sunt de la un brand non-toxic.

Și, nu în ultimul rând, stilul de viață nontoxic trebuie definit și în locuința.

"În primul rând, să renunțăm la tot ceea ce înseamnă produse de curățenie și detergenți toxici, ăștia sunt cumva bomba noastră de toxine din casă despre care foarte puțină lume îndrăznește să vorbească. Ne afectează sănătatea, ne afectează atât sistemul respirator, imunitar, ne cresc foarte mari șanse de a crea alergii și dezechilibre hormonale"

E greu să faci trecerea asta, de la un stil de viață la altul?

"Nu este greu. E nevoie doar de timp, de informare și de a alege să faci investiții corecte", mai spune Angelina Cozma.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal