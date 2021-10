Șef dificil: Cum gestionezi relația cu acesta și cu propriile sentimente

Deși am putea crede că de vină este superiorul, deseori, vinovat este chiar angajatul. Aflăm de la Cerasela Rogen, coach transformațional, cum se gestionează corect această situație și cum putem scăpa de frustrările apărute la locul de muncă.

Este clar, în primul rând, că ai atras un șef dificil, că ai ceva de rezolvat în tine. Dacă nu ne asumăm acest lucru suntem într-o problemă, pentru că vom continua să accesăm șefi dificili, să atragem în viața noastră situații dificile. Dacă mereu arătăm cu degetul, chiar dacă pare adevărat pe moment, este ceva de lucru cu noi în interiorul nostru, care atrage aceste situații dificile. Este important să lucrăm cu noi și să înțelegem că nu e nimic personal.

Deci primul lucru pe care să îl înțelegem e să nu le mai luăm personal, pentru că acel om dacă este dificil este dificil cu toată lumea, nu numai cu tine. Dar ca să poți gestiona lucrurile trebuie să înveți să vorbești asertiv. Ce înseamnă lucrul ăsta? Să nu răspundem cu reacții atunci când ceva nu ne convine, să răspundem asertiv.

În momentul în care ne învinovățește pe ceva pe nedrept sau nu am făcut un proiect foarte bun și nu simțim că ne laudă sau ne apreciază pentru ceea ce am făcut, este să fim noi șefii noștri, care să ne susținem, să ne lăudăm, să ne simțim extraordinari în viața noastră și să înțelegem că acel om are un program distructiv, care nu are ceva cu tine, sigur pare că are ceva cu tine și că cu ceilalți nu, dar el e același om și face aceleași lucruri și clar nu stă bine cu el. De ce? Noi nu răspundem oamenilor cu cine sunt oamenii, adică dacă îmi dai tu mie numai miere și eu sunt un fruct, să zicem, amar. Da?

Eu nu pot să scot din mine dulceața pe care mi-o dai tu mie, pentru că eu nu o am. Deci e clar că acel șef dă din interiorul lui frustrările lui, problemele lui nerezolvate și le proiectează pe tine. Dacă tu înțelegi asta și nu o mai iei personal, ai să știi să comunici asertiv, ai să știi să nu răspunzi pe același nivel emoțional și încet, încet ori șeful va fi mutat la alt departament ori tu vei fi avansat sau se va întâmpla lucruri extraordinare în viața ta în momentul în care nu mai reacționezi.

Este una din legile universului, se numește legea non-reacției când în momentul în care ceva te deranjează, te duci în interiorul tău și găsești soluții să gestionezi acel lucru. Unu – fără să îl mai iei personal, doi – să înveți să comunici cu persoane care sunt problematice pentru că în momentul în care te transformi în victimă, vei atrage doar situații și persoane agresive.

Dacă tu nu te mai victimizezi și spui „ok, are un program distructiv și îmi pare rău pentru el, probabil l-am atras și eu, nici nu trebuie să înțeleg prea bine de ce, dar îi răspunzi dintr-un alt spațiu, atunci lucrurile se transformă fără că tu să faci mare lucru – ori el începe să îți vorbească diferit, ori tu ești mutat într-un loc mult mai bun, ori tu ești mutat" a spus Cerasela Rogen, coach transformațional.