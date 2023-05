Semne că ai lipsa de Omega-3. Cum îţi asiguri doza necesară

Unele semne pe care le considerăm banale, pot ascunde de fapt probleme serioase de sănătate, ne avertizează specialiștii. De exemplu, deficitul de Omega-3 se vede, în primul rând, la nivelul pielii. Aceasta devine sensibilă, uscată și poate apărea chiar și acneea. Cu alte simptome, dar și cu soluții venim în materialul următor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Acizii grasi Omega-3 sunt esentiali pentru sanatatea noastră. Cercetarile arata ca reduc inflamatia si contribuie la scaderea riscului de boli cronice, cum ar fi bolile de inima, cancerul si artrita. Acestia mentin in limite normale fluiditatea sangelui si previn dezvoltarea celulelor canceroase.

"Grasimile in general sunt benzina creierului nostru si atunci corpul se bucura cand poate are din suplimente, din exterior un beneficiu.", a spus Teodora Necula, tehnician nutriționist și consilier hormonal.

Daca organismul duce lipsa de acizi grasi Omega-3, primul semn care apare ține de aspectul pielii. De asemenea, ochii uscati sau durerile articulare sunt considerate simptome importante pentru aceasta afectiune.

"Mi-ar atrage atentia in primul rand, cum ma simt in coprul meu la nivel de energie, as putea sa vad asta ca o apatie, inclusiv pot sa pun ca deficienta o letargie si o ceata mentala. Inclusiv cand am dureri articulare, stim despre colagen, dar nu stim despre omega ca pararel cu colagen sa sustina functia articulara. Mai apoi am partea de piele si ea foarte importanta, daca am pielea aspra, daca parul meu este subtire, acest lucru este mai vizibil pentru femeile care au grija de ele si observa o modificare si de ce nu pot sa intervin si sa vad o deficienta cand am dereglari hormonale.", a mai spus aceasta.

Specialiștii recomandă un minim de 250-500 mg de Omega 3 pe zi pentru adulții sănătoși. Cantități mari de grăsimi Omega-3 se obțin din peștii grași, alge, dar și alte alimente vegetale bogate în grăsimi. De exemplu, macroul este incredibil de bogat în substanțe nutritive – o cantitate de 100 de grame conține 200% din aportul zilnic de referință de vitamina B12 și 100% pentru seleniu", a mai explicat aceasta.

"Avem noroc ca putem sa il suplimentam din alimentatie, si aici avem pestele, de la somon, pana la biban, sardine, ton. Codul este iarasi mult mai bogat, nucile pe care ar trebuie sa le hidtratam sa beneficiem de acizii grasi.", a mai spus Teodora Necula.

Un alt aliment pe care il putem introduce in dieta noastra este uleiul de macadamia. Acesta este bogat in acizi grasi monosaturati, inclusiv acid oleic, adică Omega 9, care este foarte hidratant, regenerator si calmant pentru piele. Acesti acizi grasi au si reale calitati antiinflamatorii.

"Samanta de canepa este cea mai puternica, in acizi grasi si omega 3-6, iar din punct de vedere alimentar as putea sa includ avocado si uleiurile presate la rece. Daca nu reusesc din alimentatie sa imi iau pot sa merg pe suplimente. Si sa imi iau un ulei din ficat de cod. Pot sa il iau ulei ca atare sau sub forma de capsule.", a mai precizat tehnicianul nutriționist și consilier hormonal.

Acidul alfa linoleic este considerat singurul acid gras Omega 3 esential, deoarece organismul uman poate converti acest acid si in alte tipuri principale de acizi grasi. Exista totusi conditii medicale in care aceasta conversie este ineficienta sau nu are loc. De exemplu, copiii si adultii cu deficiente enzimatice.

"Si pentru copii pot sa folosesc de asemenea, pe ei ii ajuta in dezvoltare in crestere. Pot sa folosesc uleiuri ca atare puse in mancare. Dar in mare parte, mare atentie la uleiul de peste, pentru ca nu intotdeauna ce este pe piata, este si bun, benefic, curat. Si aici, intotdeauna sa caut un ulei de peste care sa aiba minimum 1000 de mg, ca sa pot sa ma asigur ca il aduc in organism.", a mai spus aceasta.

In general este absortia intestinului, asta inseamna ca pierd prin intestin, pentru ca nu am suficiente enzime, pierd tot ceea ce eu mananc si este posibil ca eu sa pierd din peste din beneficiile pe care pot sa mi le aduca. 80% din populatie se confrunta cu un dezechilibru al intestinului, colon iritabil, gastrita.", a mai spus Teodora.

Este o afectiune medicala des intalnita, mai ales în cazul persoanelor trecute de varsta de 35 de ani. Alti factori nocivi care imbolnavesc organismul sunt si alcoolul, fumul de tigara, ingrasamintele si chimicalele folosite in producerea hranei, dar si razele ultraviolete care au devenit din ce in ce mai intense din cauza distrugerii stratului de ozon.