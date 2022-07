Tendinţe manichiură 2022: Ce culori şi modele se poartă vara aceasta

Așadar, aflăm în continuare care sunt culorile pe care ar trebui să le purtăm în această vară. Dacă totuși nu ți se potrivesc, specialiștii au soluții.

Femeile care iubesc moda și nu obișnuiesc să iasă din casă fără machiaj, manichiură, coafură ori alte componente ale imaginii ideale urmăresc întotdeauna tendințele în materie de nail art design, care se schimbă de la an la an, precum și de la sezon la sezon.

"În acest an față de anii anteriori, clientele tind către verde, verde neon, verde galben, verde pal. De când am deschis noi saloanele, vorbim de aproximativ șase ani, am observat că regula generală este cumva vara schimbăm paleta de culori, mergem pe nuanțe foarte tari. Și bineînețeles, personalizat în funcție de fiecare clientă. Dacă se poartă verde anul acesta, nu-i obligatoriu ca lumea să-și aplice verde pe unghii.", a spus Luiza Petcu, manager.

Nuanțele variate de verde se mențin în tendințe încă de anul trecut. În 2022 se poartă în special tonurile saturate de verde, precum verde smarald sau verde crud.

"Este o culoare foarte bună pentru concedii și clientele noastre își fac acel verde neon, care pe perioada zilei este o culoare clasică. În schimb seara, când ies în cluburi, pe plajă avem acel verde neon care luminează noaptea și este spectaculos. O manichiură și o pedichiură făcută simplu, nu neapărat niște unghii foarte lungi arată spectaculos.", a mai spus aceasta.

Verdele este culoarea care denotă trufie, orgoliu și atracție. Doamnele care preferă această culoare sunt perfecționiste, autoritare, contemplative. Din punct de vedere fiziologic și psihologic, verdele are efect asupra psihicului și este o culoare relaxantă atât fizic, cât și mental. Ajută la depășirea depresiei, nervozității și anxietății.

"Dacă nu ți se potrivește verdele neon, consideri că e o culoare foarte puternică pentru tine, pentru personalitatea ta și nu îndrăznești, poți opta pentru un french stilizat, o formă geometrică într-un verde neon, ceva care să nu iasă foarte tare în evidență, dar care să te ajute și să fii în trend vara aceasta."

Purtarea unei culori pe fiecare unghie este un trend important al anului 2022, fie că este vorba de diferite oje, manichiură french sau modele nail art. Este un trend care a apărut încă de anul trecut și reprezintă modalitatea perfectă de a etala cele mai frumoase nuanțe de ojă.

"În vara această pentru evenimente le recomand clientelor nuanțe clasice: roșuri, nude-uri. Personalizăm în funcție de dorințe – poate că la un nude alegem un auriu, glitter mai exact, sau poate ștrasuri în dimenisiuni foarte mici. Este important să ne alegem culoarea la un eveniment și în funcție de cum suntem îmbrăcate și atunci zic eu că este extrem de important să alegem nuanțe cât mai neutre.

În privința design-ului de unghii ar trebui să alegeți tehnica și modelul care se potrivește cu personalitatea voastră.

Se poartă stilul minimalist, forme geometrice și presa scrisă pe unghiuțe – litere, cifre.

Nostalgia anilor 2000 își face simțită prezența și în trendurile pentru manichiurile acestui an. Aplicațiile pe unghii în formă de flori, emoticoane, ciuperci sau fluturi amintesc de perioada de la începutul mileniului.