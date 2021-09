Top 5 alimente care nu ar trebui să lipsească din bucătărie

Descoperă care sunt cele 5 super alimente, care ne pot menține frumoși, voioși și, cel mai important, sănătoși. Unul dintre ele este untul ghee, considerat o minune pentru oricine îl descoperă. Acesta este mult mai ușor de digerat decât varinata tradițională, iar în plus, ajută la calmarea inflamațiilor, are proprietăți antivirale și este valoros din punct de vedere nutritiv.



Mulți dintre noi credem că un plan de masă echilibrat este alcătuit doar din preparate care ne ajută să ne menținem numărul de kilograme. Greșit! Acesta ar trebui să conțină și o serie de super alimente.





"Sunt acele alimente care ne acoperă un aport nutrițional excelent și sunt construite în așa fel încât să ne ofere și un aport super de grăsimi sau de antioxidanți sau de micronutrienți", a spus Angelina Cozma, lifestyle coach



Primul super aliment în topul Aneglinei este untul ghee. Acesta conține o doză mare de vitamina A, D, E și K, dar și antioxidanți, care întăresc țesutul osos și oferă suport sistemului imunitar. De asemenea, mai conține și o cantitate mare de acizi grași, care favorizează digestia și are efect benefic asupra florei intestinale.



"Poate fi implementat în toate rețetele și luat pe stomacul gol sau între mese, aduce niște beneficii extraordinare"



Cât de des îl consumi tu?



"Zilnic!"



Și în ce rețete îl integrezi?



El se comportă extraordinar la gătit până în 200 de grade nu elimină radicali toxici, prin urmare îl introduc în orice rețetă unde gătesc. În smoothie, acolo unde nu am parte de grăsimi. Înlcouiește în foarte mare parte uleiurile și untul normal.



Următorul aliment minune este țelina apio, care este un aliat important al frumuseții și al sănătății. Aceasta poate fi consumată sub formă de suc, în fiecare dimineață, după ce ai băut un pahar cu apă caldă.



"Se fac cure, pe care poți să le faci 30 de zile și faci apoi o pauză de 30 de zile. Probabil este cel mai purificator și detoxifiant aliment la care noi avem acces liber. Foarte multe probleme de piele, cum este acneea, care conform anumitor studii este declanșată de virusul ... care este instalat în stomac, acesta detoxifică ficatul și aduce foarte multe beneficii, iar cele mai multe au fost simțite de femeile care suferă de acnee sau de o îmbătrânire prematură, de ceață în creier, de lipsă de energie și instalează o stare de bine.



Hai să trecem și la cel de-al treilea aliment.



Al treilea aliment este hrișca. Hrișca raw, adică care nu este prăjită și care este naturală, are culoarea verde spre maro. Experții din Rusia, dacă i-ai întreba „de ce sunt atât de frumoase rusoaicele?” ei o să răspundă pentru că consumă hrișcă. Contribuie foarte frumos și echilibrat la sistemul imunitar feminin, la o piele frumoasă, la o îmbătrânire precoce, nu mai vorbim despre tot ce înseamnă sistem sanguin sau chiar și partea de îngrijire a părului, a menținerii unei vederi sănătoase și ața mai departe.



Hrișca este foarte ușor de introdus în alimentație, poate fi consumată atât la micul dejun cu fructe și iaurt, cât și la prânz sau cină, ca garnitură pentru carne. De asemenea, din făina de hrișcă se pot face prăjituri.



"Al patrulea aliment este polenul, care este probabil cel mai complet aliment existent pe pământ. Este extrem de bogat în tot ceea ce înseamnă minerale și vitamine, întărește sistemul imunitar cum nu o face probabil niciun medicament și este o sursă extraordinară și pentru sistemul nostru digestiv.



Îl consumăm zilnic?



Da, poate fi consumat zilnic. E foarte important să fie mestecat foarte bine sau dizolvat foarte bine pentru a se absorbi la maxim.



Și ultimul aliment...



"Ultimul aliment este aronia pe care de abia am așteptat-o să apară. Are de 60 de ori mai multă vitamina C decât goji, are de 120 de ori mai multă vitamina C decât o lămâie. Anihilează radicalii liberi de oxigen și luptă în interiorul corpului nostru cu aceștia într-un mod extraordinar", a mai spus Angelina Cozma, lifestyle coach



Aronia ajută în curele de detoxifiere, îmbunătățește sistemul imunitar, susține funcțiile cognitive, reglează tensiunea și are efect anibacterian. De asemenea, poate fi folosită cu succes la prevenirea cancerului.

