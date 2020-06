Povestea zguduitoare a unui bărbat care a stat 37 de ani în închisoare, deși era nevinovat. Acum a ajuns vedetă cu vocea sa

Archie Williams a petrecut 37 de ani în spatele gratiilor pentru că ar fi violat și înjunghiat o femeie în 1982. El a fost declarat nevinovat anul trecut, după ce au fost identificate amprentele unui violator în serie.

”Am fost închis timp de 37 de ani pentru crima comisă de altcineva. ADN-ul m-a eliberat. În dimineața zilei de 9 decembrie 1982, o femeie albă în vârstă de 30 de ani a fost violată și înjunghiată chiar în casa ei. Eu am fost arestat pentru asta pe 2 ianuarie. Nu îmi venea să cred ce mi se întâmpla. Știam că sunt nevinovat, dar fiind doar un puști sărac de culoare nu aveam posibilitatea de a mă lupta cu justiția din Louisiana. La proces, nicio amprentă de la locul faptei nu se potrivea cu ale mele. Trei oameni au depus mărturie că am fost acasă, dar s-a vrut ca cineva să plătească. Am fost condamnat la o pedeapsă de 80 de ani, fără posibilitatea de eliberare condiționată”, a mărturisit bărbatul în emisiunea americană.

Pe Youtube, momentul lui Archie a adunat peste 10 milioane de vizualizări, iar bărbatul a devenit marele favorit al emisiunii.

Întreaga prestație a lui Archie Williams din show-ul America`s Got Talent poate fi văzută în materialul video de mai jos.

