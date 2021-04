Familiile pacienților decedați la Bebeș nu au putut ridica trupurile neînsuflețite de la INML

Cei de la Institutul Național de Medicină Legală susțin că aceasta este procedura, iar trupurile neînsuflețite nu pot fi ridicate fără buletinele decedaților.

Practic, pacienții decedați au foști trimiși la INML fără buletine, iar după că au trecut prin trauma pierderii rudelor, membrii familiei s-au mai lovit și de această problemă în cursul zilei de miercuri.

În cazul pacienților decedați în urma tragediei de la Spitalul Victor Bebeș, Patriarhia a oferit servicii funerare gratuite.

Familiile pacienților decedați s-au lovit în cursul zilelor de marți și miercuri de vicii procedurale, atunci când au vrut să ridice trupurile neînsuflețite ale pacienților. Ieri, două familii au ajuns la INML pentru a pregăti toate actele necesare pentru ridicarea trupurilor decedaților.

Familiile, nevoite să se întoarcă la Babeș după buletinele femeilor decedate

În dimineața zilei de miercuri, aceleași familii au sosit la INML la primele ore ale dimineții pentru a ridica trupurile neînsuflețite, dar s-au lovit de o nouă problemă. Au aflat că trebuie să se întoarcă la Spitalul Victor Babeș, pentru a ridica buletinele femeilor decedate în urmă cu 48 de ore. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că acest lucru ar fi trebuit să fie rezolvat de la sine, iar autoritățile să comunice între ele ca să nu existe o astfel de lacună.

"Când au adus aici decedatul, trebuia să aducă și actele. (...) Ieri am stat aici, ne-a ținut portarul și nu ne-a zis nimic. Zice veniți mâine când luați mortul. Eu nu am de unde să iau buletinul că toată familia e în spital. Toată ziua, ieri, am umblat până la nouă seara", spune sora unei dintre femeile decedate în urma tragediei de la Victor Babeș.

Pe de altă parte, cei de la INML spun că fiecare spital decide ce se întâmplă cu actele, iar în Capitală sunt spitale care aleg să păstreze doar copii ale actor, dar cei de la Victor Babeș au o procedură diferită.





